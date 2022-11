Le problème de la “qualité des candidats” au Sénat des républicains a aidé les démocrates à gagner

En août, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que les républicains auraient un petit problème dans leurs efforts pour reprendre le Sénat : leurs candidats.

“Je pense qu’il y a probablement une plus grande probabilité que la Chambre bascule que le Sénat”, a déclaré McConnell. “Les courses au Sénat sont simplement différentes – elles sont à l’échelle de l’État, la qualité des candidats a beaucoup à voir avec le résultat.” Le commentaire a été largement interprété comme des candidats dénigrants soutenus par Trump avec des profils politiques non traditionnels ou des opinions extrêmes, qui avaient remporté plusieurs primaires du GOP au Sénat.

Alors, maintenant que les républicains n’ont effectivement pas réussi à reprendre le Sénat, McConnell avait-il raison ? Ont-ils été coulés par leurs candidats de piètre qualité ?

La réponse semble être oui. Au cours d’une année plus républicaine que 2020, cinq des huit candidats au Sénat du GOP dans des concours compétitifs n’ont pas amélioré les marges de Donald Trump en 2020 – au lieu de cela, ils ont fait encore pire que lui.

Ces candidats les moins performants étaient exactement ceux auxquels vous pouviez vous attendre – l’employé de Peter Thiel, Blake Masters (AZ), le célèbre médecin Mehmet Oz (PA), le négationniste Don Bolduc (NH), l’auteur JD Vance (OH) et la star du football en proie aux scandales. Herschel Walker.

Leurs mauvaises performances contrastent avec les candidats plus «ordinaires» du GOP – l’ancien procureur général du Nevada Adam Laxalt, le sénateur sortant Ron Johnson (WI) et le représentant Ted Budd (NC), qui ont chacun surpassé Trump – bien que dans le cas de Laxalt , pas assez pour gagner.

Andrew Prokop / Vox

De manière dévastatrice pour les républicains, s’ils avaient présenté des candidats qui ont amélioré la marge de Trump autant que Laxalt et Johnson (1,6 point de pourcentage) en Pennsylvanie, en Arizona et en Géorgie, ils auraient remporté ces trois concours, évitant un ruissellement en Géorgie et saisissant la majorité au Sénat.

Qualité des candidats au Sénat, par rapport à la performance de Trump

La manière intuitive d’évaluer qui est un candidat fort ou faible consiste simplement à regarder qui a gagné ou perdu, et à l’ampleur de sa victoire ou de sa défaite. Mais chaque candidat se présente dans un contexte politique étatique ou national, et une analyse plus sophistiquée devrait prendre en compte ces contextes.

Par exemple, un démocrate qui est sur le point de gagner dans un État rouge foncé mais qui échoue devrait probablement être considéré comme un candidat fort – il a bien réussi compte tenu de la difficulté de son État.

Il est donc utile d’avoir une base de comparaison, et celle que j’ai utilisée pour le graphique ci-dessus est la marge de victoire ou de défaite de Trump dans le même état en 2020. Pour être plus précis :

Trump a perdu l’Arizona de 0,3 point de pourcentage, les Masters l’ont perdu d’environ 5.

Trump a perdu la Pennsylvanie de 1,2 point de pourcentage, Oz l’a perdu de 4,4

Trump a perdu le New Hampshire de 7,4 points de pourcentage, Bolduc l’a perdu de 9,2

Trump a perdu la Géorgie de 0,2 point de pourcentage, Walker a suivi Raphael Warnock au premier tour de 1 point

Même Vance, qui a remporté la course au Sénat de l’Ohio par 6,6 points de pourcentage, a sous-performé Trump, qui a remporté l’État par 8.

Ensuite, il y a les candidats qui ont amélioré Trump :

Trump a perdu le Nevada de 2,4 points de pourcentage et Laxalt l’a perdu de 0,8 point de pourcentage. Il a donc fait mieux que Trump, mais pas assez pour renverser le siège.

Trump a perdu le Wisconsin de 0,6 point de pourcentage et Johnson l’a gagné de 1 point.

Trump a remporté la Caroline du Nord de 1,3 point de pourcentage et Budd l’a gagnée de 3,5.

Donc, selon cette ligne de base, Laxalt, Johnson et Budd étaient des candidats décents alors que les autres ne l’étaient pas. Mais ce n’est pas la seule base de référence que nous pourrions utiliser.

Qualité des candidats au Sénat, par rapport à l’environnement national

Un autre contexte qu’il convient de garder à l’esprit est le contexte national – que tous ces candidats se sont présentés en un an lorsque le vote populaire national semble être passé de favoriser les démocrates à favoriser les républicains.

En 2020, les démocrates ont remporté le vote populaire de la Chambre des représentants de 3 points de pourcentage. Cette année, les républicains sont actuellement en tête de 4,5 points, bien que cette marge se réduise à mesure que la Californie recueille plus de votes. Nous ne savons pas quel sera le nombre final, mais soyons prudents et supposons que l’environnement national a changé de quatre points en faveur des républicains, par rapport à 2020.

Avec cette ligne de base, chaque républicain dans une course compétitive au Sénat a sous-performé car personne n’a réussi à améliorer la marge de Trump de quatre points. (Budd en Caroline du Nord, qui s’est le plus amélioré, ne l’a fait que de 2,2 points de pourcentage.)

Pourtant, cela ne signifie pas nécessairement que tous les candidats du GOP étaient de mauvais candidats. Cela indique peut-être un problème plus large avec la marque du parti qui a rendu les électeurs de tous ces États hésitants à accorder à ce parti le contrôle du Sénat. Ensuite, peut-être que certains candidats ont mieux réussi que d’autres à gérer cette contrainte.

Qualité des candidats au Sénat, par rapport aux candidats au poste de gouverneur du GOP

Pourtant, un changement de vote populaire national pourrait être une base de référence trompeuse car il y avait des tendances très différentes dans différents États. En particulier, les républicains se sont fortement améliorés à New York et en Floride, deux États peuplés qui affectent de manière significative le décompte des voix à l’échelle nationale, mais le GOP a réalisé des gains plus limités ailleurs.

Une autre comparaison potentiellement utile consiste donc à vérifier les performances des candidats républicains au Sénat dans les courses compétitives par rapport aux candidats au poste de gouverneur de leur propre parti en 2022.

Ici, nous voyons que dans cinq de ces sept concours avec la course d’un gouverneur sur le bulletin de vote (il n’y en avait pas en Caroline du Nord), les candidats au Sénat du GOP ont fait pire.

Andrew Prokop/Vox

Plus précisement:

Bolduc, Vance et Walker ont fait bien pire que Govs. Chris Sununu, Mike DeWine et Brian Kemp. Ces gouverneurs ont tous été aidés par leur mandat, mais ils ont quand même réussi à devenir largement populaires et à gagner facilement, et il y avait beaucoup d’électeurs partageant les billets dans ces États qui les ont soutenus et les candidats au Sénat démocrate.

En Arizona, Masters a couru derrière la candidate au poste de gouverneur du GOP, Kari Lake, et ils ont tous les deux perdu.

Au Nevada, Laxalt et le candidat au poste de gouverneur du GOP, Joe Lombardo, défiaient les titulaires démocrates – mais Lombardo a gagné et Laxalt a perdu.

Ce n’est qu’au Wisconsin et en Pennsylvanie que le candidat au Sénat du GOP a fait mieux que son candidat au poste de gouverneur, bien qu’en Pennsylvanie, c’est probablement parce que Doug Mastriano était un candidat désastreux au poste de gouverneur, et non parce qu’Oz a particulièrement bien réussi.

Encore une fois, cela pourrait être interprété comme signifiant que les candidats républicains au Sénat étaient de moindre qualité que leurs candidats au poste de gouverneur – ou qu’il y avait une tendance générale selon laquelle les électeurs étaient relativement plus réticents à confier le contrôle du GOP dans les États compétitifs.

Mais notamment, les gouverneurs républicains les plus performants de cette liste – Sununu et DeWine, qui ont chacun gagné par 15 points de pourcentage – ont fait appel aux centristes, se battant parfois avec le flanc droit de leur parti. Et Kemp est conservateur, mais il a gagné la colère de Trump en ne s’immisçant pas dans la victoire électorale de Biden en 2020 – ce qui aurait pu l’aider à faire appel aux centristes.

Les candidats au Sénat dans ces États, en revanche, n’ont rien fait de particulier pour se distancier de la droite de leur parti, et ont simplement espéré qu’une vague républicaine et un désenchantement envers Biden à propos de l’économie et du crime les mèneraient à la victoire.

Qu’en est-il de la qualité du candidat démocrate ?

Enfin, cet article a principalement discuté des performances des candidats républicains. Mais bien sûr, ces candidats républicains avaient tous des adversaires différents. Tout exemple de sous-performance républicaine pourrait également être lu comme celui d’une surperformance démocrate, et vice versa.

Selon toutes les mesures ci-dessus, Blake Masters a obtenu de mauvais résultats en Arizona. Il ne s’était jamais présenté aux élections avant d’être propulsé à l’investiture du GOP avec l’argent du milliardaire Peter Thiel et l’approbation de Trump, et il y avait toujours des questions sur son appel aux élections générales. Shane Goldmacher du New York Times a rapporté qu’un agent républicain a affirmé que Masters “avait obtenu les pires résultats de groupe de discussion de tous les candidats qu’il ait jamais vus”.

Pourtant, son adversaire Mark Kelly mérite probablement aussi du crédit. Kelly était également sur le bulletin de vote en Arizona en 2020, et il a également surpassé Biden – suggérant une certaine force intrinsèque en tant que candidat (c’est un ancien astronaute !).

En Pennsylvanie, John Fetterman et Tim Ryan se sont tous deux présentés comme différents types de démocrates avec un attrait plus populiste, et ils ont surpassé Biden. Cependant, Maggie Hassan, une démocrate assez traditionnelle, a également surperformé la marge de Biden, tout comme Raphael Warnock.

Pendant ce temps, Mandela Barnes dans le Wisconsin a fait face à des attaques pour être trop à gauche et a sous-performé à la fois Biden et le gouverneur sortant de son parti, Tony Evers (qui a gagné). Catherine Cortez Masto au Nevada s’est présentée principalement en tant que démocrate générique, mais elle a également sous-performé Biden – bien qu’elle ait gagné et surpassé le gouverneur sortant de son parti, Steve Sisolak (qui a perdu). Dans l’ensemble, le tableau est mitigé et il est difficile de tirer des leçons claires et généralisables sur les types de démocrates qui ont fait mieux ou pire.

La grande image

Se concentrer sur les compétitions qui ont vraiment déterminé le contrôle du Sénat : en 2020, Biden a remporté la Géorgie de 0,2 point de pourcentage, l’Arizona de 0,3 point de pourcentage et la Pennsylvanie de 1,2 point de pourcentage. C’étaient des États proches dont on pourrait penser qu’ils seraient mûrs pour les victoires des candidats républicains au Sénat dans une année plus républicaine, comme l’était 2022. Pourtant, Walker, Masters et Oz, les candidats approuvés par Trump, ont obtenu des résultats nettement inférieurs à ceux de Trump deux ans plus tôt.

Pendant ce temps, au Nevada, Adam Laxalt (également approuvé par Trump mais un républicain plus traditionnellement qualifié) a amélioré la marge de Trump de 1,6 point de pourcentage. Bien qu’il ait quand même perdu, cela pourrait suggérer qu’un candidat de type Laxalt aurait pu renverser la Géorgie (évitant un second tour), l’Arizona et la Pennsylvanie. Si les républicains avaient inversé les trois, le Sénat leur appartiendrait.

Pourtant, nous ne pouvons pas dire avec certitude qu’un républicain plus ordinaire aurait vaincu les candidats réels dans ces courses – Warnock, Kelly et Fetterman – parce que ces démocrates ont aussi leurs propres forces en tant que candidats.

Et même Laxalt a sous-performé l’environnement national, qui s’est déplacé à droite de plus que sa race. Il a également sous-performé le candidat au poste de gouverneur de son propre parti sur le même scrutin, tout comme plusieurs autres candidats au Sénat du GOP ailleurs. Cela pourrait suggérer que, pour que les républicains gagnent plus de courses au Sénat dans des États compétitifs comme celui-ci, leurs candidats devraient se distancer davantage de la droite du parti – que, sauf dans une année de vague rouge, être un challenger républicain générique ne suffit pas.