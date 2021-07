Le problème de la durée de vie de la batterie Apple AirPod montre la nécessité de lois sur le droit de réparation

Apple AirPods de deuxième génération avec indicateur de charge sans fil Todd Haselton | CNBC

Lorsque les AirPod sont sortis pour la première fois en 2016, ils étaient une merveille de miniaturisation. Pour abandonner les câbles et passer au sans fil, Apple a emballé plusieurs puces, microphones et haut-parleurs dans chaque casque, qui pèsent environ 4 grammes. Sans cordon, l’écouteur est alimenté par une minuscule batterie cylindrique qui a environ 1% de la capacité de la batterie d’un iPhone. Mais les batteries lithium-ion, comme celles utilisées par les AirPod, s’usent à mesure qu’elles sont utilisées. Certains propriétaires ont remarqué qu’après quelques années, les AirPod usagés ne dureront finalement qu’une heure environ avant d’avoir besoin d’être rechargés – une forte dégradation par rapport à la durée de vie de la batterie de quatre à cinq heures qu’ils ont lorsqu’ils sont neufs. Parce que chaque AirPod est si petit et si étroitement emballé dans son boîtier, il est presque impossible de remplacer l’ancienne batterie par une nouvelle. La plupart des gens abandonnent et achètent simplement une nouvelle paire. La durée de vie limitée des AirPod est exactement le genre de problème que le mouvement du « droit à la réparation » veut résoudre. Les ateliers de réparation et les lobbyistes qui soutiennent la réforme de la réparation veulent que les législateurs mettent en œuvre une variété de règles, y compris un accès accru aux manuels et aux pièces officielles et des protections des consommateurs autour des garanties. Mais l’une de leurs demandes les plus importantes est que les entreprises conçoivent des produits en pensant à la réparation, au lieu d’emballer des gadgets avec des pièces non étiquetées et de les coller ensemble avec de la colle, obligeant les utilisateurs à utiliser un couteau pour les démonter. Ce désir met les défenseurs de la réparation en désaccord avec les sociétés de matériel informatique comme Apple, dont les modèles commerciaux dépendent de la mise à niveau des clients vers le dernier modèle toutes les quelques années. Quand Apple a proposé des réparations de batterie d’iPhone bon marché il y a quelques années, il nuire aux ventes car les consommateurs pouvaient conserver leurs anciens téléphones plus longtemps au lieu de les mettre à niveau. Apple facture également aux clients les réparations et les extensions de garantie. « Nous concevons nos produits pour la durabilité afin de minimiser le besoin de réparation », a écrit Apple dans un rapport environnemental plus tôt cette année. « Mais dans le cas où une réparation est nécessaire, nous pensons que nos clients devraient avoir un accès pratique à des services de réparation sûrs et fiables, pour remettre leur produit en service le plus rapidement possible. »

Le mouvement pour le droit à la réparation prend de l’ampleur

Les décideurs politiques ont commencé à s’engager plus étroitement avec les défenseurs du droit à la réparation ces dernières années. Des projets de loi au niveau des États ont été introduits dans la majorité des États, mais les entreprises d’électronique ont fait pression contre eux et aucun n’est passé. En mai, la Federal Trade Commission a publié un rapport de 56 pages sur les restrictions de réparation, concluant que les restrictions de réparation ont « orienté les consommateurs vers les réseaux de réparation des fabricants ou pour remplacer les produits avant la fin de leur durée de vie utile » – exactement le problème que les utilisateurs rencontrent avec leurs AirPod. L’administration Biden a ordonné vendredi à la FTC d’écrire de nouvelles réglementations visant à limiter la capacité des fabricants à entraver les réparations indépendantes ou à faire soi-même dans le cadre d’un décret exécutif de grande envergure. Les nouvelles règles de réparation n’ont pas encore été rédigées. « La technologie et d’autres entreprises imposent des restrictions aux réparations par eux-mêmes et par des tiers, ce qui rend les réparations plus coûteuses et plus longues, par exemple en restreignant la distribution de pièces, de diagnostics et d’outils de réparation », a écrit la Maison Blanche dans une fiche commande le vendredi, lien vers une histoire sur la réparation des produits Apple. Apple a refusé de commenter le décret de la Maison Blanche. La FTC n’a pas dit ce qu’elle prévoyait de faire, mais les défenseurs de la réparation veulent quelques changements de politique clés, comme détaillé dans son rapport de mai. Ils veulent que les entreprises soient obligées de mettre à disposition des pièces de rechange officielles. Ils veulent avoir accès à des outils qui pourraient faciliter les réparations sans procéder à une rétro-ingénierie des outils ou des pièces eux-mêmes. Et finalement, ils veulent que les produits soient conçus avec une durée de vie plus longue. Apple n’est pas la seule entreprise qui serait affectée par ces politiques. Une grande partie de la pression récente s’exerce sur les entreprises de dispositifs médicaux et les fabricants de tracteurs. Mais étant donné l’omniprésence d’Apple, il est devenu une affiche pour la réparation, notamment parce qu’il promeut ses efforts environnementaux comme valeur d’entreprise. Apple a lancé un programme qu’il appelle le « Programme de réparation indépendant » qui donne aux ateliers de réparation la possibilité d’entrer dans un processus de certification et de conclure un contrat avec Apple afin d’avoir accès à des pièces, outils et manuels Apple authentiques. Apple a également réduit le prix de sa batterie de remplacement pour iPhone, et des modèles récents ont été conçu pour faciliter le remplacement d’une batterie ou d’un écran fissuré, selon iFixit. De plus, par rapport à d’autres sociétés d’électronique grand public, Apple dispose d’un vaste réseau de magasins et d’ateliers de réparation agréés. Pourtant, de nombreux produits Apple restent difficiles à réparer à la maison ou en tant qu’entreprise sans contact avec Apple.

La seule entreprise de remplacement de batterie AirPods

iFixit, une société qui fournit des instructions de démontage et vend des pièces de rechange pour les gadgets, attribue aux modèles AirPods un score de zéro sur 10 pour la réparabilité. Selon iFixit, la réparation de ces écouteurs implique la soudure, les pistolets à air chaud et le découpage de la colle, c’est-à-dire si des pièces de batterie de rechange sont même disponibles. En fin de compte, un réparateur potentiel devrait remonter l’ordinateur de quatre grammes. Apple fournit un « service de batterie » pour les AirPod, au prix de 49 $ par oreillette. Mais fonctionnellement, Apple vous donne simplement une paire de remplacement, et les anciens écouteurs sont recyclés. Ce n’est pas une réparation, c’est un remplacement. Et c’est cher. Les AirPod coûtaient à l’origine 159 $, donc opter pour un service de batterie coûte plus de la moitié du prix d’une nouvelle paire. Apple a vendu environ 72,8 millions d’unités AirPod en 2020, selon une estimation de la recherche CounterPoint, donc des dizaines de millions de consommateurs seront confrontés au même manque de choix dans les années à venir.

AirPods de remplacement de PodSwap CNBC

PodSwap est une société de Miami fondée par Emma Stritzinger et Emily Alpert qui vise à garder les AirPod « hors des décharges ». Ils ne sont pas associés à Apple. Ils pensent qu’ils sont la seule entreprise à effectuer des remplacements de batterie AirPod, bien que d’autres entreprises « rénovent » les anciens AirPod, ont déclaré les fondateurs à CNBC. La société a été créée après que les fondateurs eurent eux-mêmes subi la mort d’AirPods et pensèrent que leur mise à niveau ou leur remplacement serait inutile et peu pratique. J’ai récemment remplacé une paire d’AirPod qui ne tenaient la charge que pendant 45 minutes, ce qui est trop court pour passer un appel téléphonique. J’ai payé 59 $ sur le site Shopify de PodSwap et quelques jours plus tard, j’ai reçu une paire d’AirPod de remplacement avec de nouvelles batteries. Ce n’étaient pas mes anciens AirPod, c’était un autre ensemble dont les piles avaient été remplacées. En plus de ces nouveaux pods, PodSwap comprend une boîte et une étiquette de retour. Il veut récupérer vos anciens AirPod. Il nettoie et désinfecte ensuite l’ancienne paire, met de nouvelles batteries et les envoie à la prochaine personne qui souhaite changer la batterie de ses anciens AirPod. Mais PodSwap est confronté à de nombreux défis qui montrent pourquoi les défenseurs de la réparation veulent de nouvelles règles. Alpert a déclaré que la conception de l’AirPod rend difficile pour les ateliers de réparation ou les entreprises comme la leur de faire de nombreux remplacements de batterie. Le processus de PodSwap utilise à la fois la robotique et le travail manuel, ont déclaré les fondateurs. « Le processus a été développé par essais et erreurs et un grand nombre d’unités ont été » sacrifiées « et finalement recyclées. Un défi majeur auquel nous avons été confrontés était de surmonter le caractère unique de ce produit. Chaque AirPod est assemblé avec de légères différences, ce qui crée une complexité dans le démontage « , a déclaré Alpert.

PodSwap comprend une boîte pour renvoyer les anciens AirPod. CNBC