Le problème de la drogue en Colombie est pire que jamais. Mais il a une solution radicale

Lorsque Gustavo Petro, le premier président progressiste de Colombie, a pris ses fonctions en août, il a présenté un programme ambitieux.

Son administration parviendrait enfin à une paix stable avec les multiples organisations rebelles colombiennes; il lutterait contre les inégalités en taxant les 1 % les plus riches et en sortant des millions de personnes de la pauvreté ; et cela abandonnerait une approche punitive de la police des drogues qui a coûté des millions de vies dans le monde avec peu de résultats, a-t-il promis.

Trois mois plus tard, il y a des signes d’optimisme : la Colombie et le plus grand groupe rebelle encore actif sur son territoire, l’Armée de libération nationale ELN, ont signé un engagement à reprendre les négociations de paix après une interruption de quatre ans ; et le Congrès a adopté un plan budgétaire qui vise à collecter près de 4 milliards USD de nouvelles taxes l’année prochaine.

Mais la drogue reste peut-être le défi le plus difficile pour Petro.

La production de drogue a explosé en Colombie pendant la pandémie.

La superficie totale récoltée pour les feuilles de coca – le principal ingrédient de la cocaïne – a augmenté de 43% en 2021 selon une nouvelle enquête annuelle de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Dans le même temps, la quantité de coca potentielle produite par hectare a encore augmenté de 14 %, a rapporté l’ONU, laissant croire aux experts que la Colombie produit plus de cocaïne que jamais dans son histoire.

Dans de nombreuses régions rurales du pays, la production de drogues illicites est devenue la seule activité économique pendant les fermetures pandémiques, explique l’ONU, alors que les marchés et les routes agricoles ont fermé et que les agriculteurs sont passés des cultures vivrières à la coca.

Selon Elizabeth Dickenson, analyste senior à l’International Crisis Group, le pic des récoltes est devenu si évident que même le voyageur occasionnel peut le voir.

« Il y a quelques années, il fallait conduire pendant des heures pour voir des cultures de coca. Maintenant, ils sont beaucoup plus courants, à moins d’un kilomètre de l’autoroute principale », a-t-elle déclaré à CNN après une récente visite sur le terrain à Cauca, une partie d’une région du sud-ouest colombien qui a connu une augmentation de + 76 % de la superficie récoltée.

Dans la réserve indigène de Tacueyo, Cauca, l’augmentation des récoltes de coca et de marijuana a suscité une profonde inquiétude chez les dirigeants de la communauté, selon Nora Taquinas, une défenseure indigène de l’environnement qui a reçu de multiples menaces de mort de la part d’organisations criminelles.

Deux signes montrent un commerce de drogue plus soutenu que ces dernières années, dit Taquinas : des points de contrôle informels sur la route menant à Tacueyo et des tendances inquiétantes d’abandon scolaire alors que les enfants locaux sont mis au service par des organisations criminelles pour des tâches subalternes autour de la production de stupéfiants.

« Les cartels paient environ 15 000 COP (environ 3 USD) pour nettoyer une livre de germes de marijuana. Un enfant peut faire jusqu’à six livres par jour, et c’est de l’argent solide ici. C’est difficile d’arrêter ça. »

Le seul aspect positif, dit Taquinas, est que l’augmentation de la production et du commerce de drogue dans sa communauté n’a pas entraîné de niveaux de violence plus élevés. « Nous sommes à l’affût. Mais bien assez tôt, les cartels commenceront à se disputer les récoltes ici, et la concurrence entre eux est à mort. En ce moment, c’est comme le calme avant la tempête.

La prolifération des groupes armés ces dernières années est l’une des plus grandes lacunes du processus de paix colombien, qui a mis fin en 2016 à plus d’un demi-siècle de guerre civile.

Avant l’accord, la plupart des groupes de guérilla étaient disciplinés comme une armée régulière, ce qui a facilité les négociations de guerre entre les fonctionnaires et les groupes rebelles. Aujourd’hui, les acteurs armés qui n’ont pas abandonné la lutte armée se sont scindés en une soixantaine de groupes différents souvent en compétition contre eux-mêmes, selon les Nations Unies.

Même si les négociations de paix récemment annoncées avec l’ELN ont réussi, il y a au moins 59 autres groupes impliqués dans le trafic de drogue avec lesquels le gouvernement doit s’occuper.

Convaincre les agriculteurs d’arrêter de cultiver la coca a été l’un des plus grands problèmes de la Colombie au cours des cinquante dernières années.

La solution traditionnelle a été de punir les agriculteurs en détruisant les récoltes par des mesures de plus en plus sophistiquées et énergiques : fumigations aériennes, campagnes d’éradication forcée, surveillance aérienne et déploiement de troupes dans les régions productrices de coca.

Mais cela a coûté des millions de dollars, principalement financés par l’aide militaire des États-Unis à la Colombie, et a coûté la vie à des milliers d’agriculteurs et de soldats colombiens lors d’affrontements et de violences liées à la drogue. Jusqu’à cette année, peu osaient le remettre en question depuis une position de pouvoir.

Alors que Petro n’est pas responsable des dernières augmentations de production – le rapport détaille les tendances des stupéfiants jusqu’en décembre 2021, avant les élections de cette année – son message d’abandonner la guerre contre la drogue résonne avec la conclusion des Nations Unies selon laquelle les milliards de dollars investis pour empêcher les agriculteurs colombiens de la culture de la coca pourraient être mieux utilisés.

“La première chose à remarquer dans le rapport est l’échec total de la guerre contre la drogue”, déclare le ministre colombien de la Justice Nestor Osuna et l’une des personnes chargées de trouver une nouvelle solution au problème de la drogue.

Le plan du gouvernement, a déclaré Osuna à CNN, est centré sur trois moments clés.

Dans l’immédiat, l’administration de Petro vise à limiter immédiatement la propagation de la violence liée à la drogue, même si cela signifie que de nouvelles augmentations des zones de récolte de coca pourraient avoir lieu dans les années à venir.

Afin d’éviter la confrontation avec les communautés productrices de coca et de réduire les actions de représailles des cartels, la campagne colombienne d’éradication de la coca sera réduite, mais pas complètement suspendue, et le ministère de la Justice se lancera dans une série de “consultations volontaires” pour convaincre les communautés remplacer les cultures illicites par des cultures légales en échange d’incitations financières.

Finalement, la substitution des cultures aura lieu à grande échelle en élargissant la frontière agricole de la Colombie, dit-il.

« Si nous offrons une alternative durable aux agriculteurs qui récoltent la coca, ils la prendront. Il est vrai qu’actuellement aucun produit agricole ne peut rivaliser avec les revenus de la coca, mais il est également vrai que la coca reste illégale, et nous pensons que les agriculteurs nous ont signalé qu’ils préféreraient travailler sous la loi, même avec des marges plus faibles, que dans l’illégalité. », a déclaré le ministre de la Justice.

Le plan est de relocaliser des milliers d’agriculteurs qui récoltent actuellement de la coca dans des terres agricoles inutilisées pour un nouveau départ avec des cultures légales. Le mois dernier, le gouvernement colombien a accepté d’acheter jusqu’à trois millions d’hectares à l’association des éleveurs du pays pour étendre les terres agricoles.

La Colombie a essayé le remplacement des cultures dans le passé, mais n’a pas réussi à surmonter l’attrait de la coca. Le cocaïer peut produire une récolte jusqu’à six fois par an et nécessite un minimum de soins, en tant que plante envahissante qui pousse même dans des conditions défavorables.

Les acheteurs de coca, les cartels de la drogue, sont prêts à payer à l’avance pour une récolte, souvent en espèces, et assureront également le transport en venant la chercher à la ferme – une incitation importante pour les agriculteurs qui vivent des heures de route non goudronnée loin du marché principal les villes. C’est pourquoi le gouvernement Petro veut relocaliser entièrement la main-d’œuvre de la cocaïne.

Les zones actuellement consacrées à la coca, une fois abandonnées, passeraient par un processus de reboisement, a déclaré Osuna, grâce à un nouveau fonds d’investissement public d’une valeur de 120 millions de dollars pour payer les agriculteurs pour protéger la forêt tropicale pendant les 20 prochaines années. Chaque famille recevrait jusqu’à 600 USD par mois pour lancer des projets de reboisement dans les zones touchées par la récolte de coca ainsi que l’élevage et l’exploitation forestière illégaux.

En fin de compte, le but ultime de Petro est de décriminaliser la cocaïne. Mais Osuna est catégorique sur le fait que le gouvernement ne lancerait pas une telle initiative unilatéralement – ​​le statut criminel de la cocaïne est codifié à l’échelle mondiale dans une série de traités internationaux.

Petro s’est fait un devoir d’afficher les échecs de la guerre contre la drogue dans tous les forums internationaux auxquels il a participé, depuis la visite officielle du secrétaire d’État américain Antony Blinken à l’Assemblée générale des Nations unies en septembre.

C’est une stratégie qu’Osuna qualifie d’« offensive lancinante », dans l’espoir que le monde tiendra un jour un débat éclairé sur la question de savoir si les stupéfiants doivent toujours être considérés comme des substances interdites.

« Il faut reconnaître que la consommation de cocaïne a lieu partout dans le monde, c’est évident. Pour de nombreuses personnes, cette consommation est nocive, et c’est pourquoi il serait bon que les pays emploient des politiques de santé publique pour faire face à ce problème », a déclaré Osuna.

(Pour sa part, Osuna a noté que sa seule expérience avec la drogue était un joint de marijuana dans la vingtaine à Amsterdam qui l’a laissé malade pendant deux jours.)

Alors que de nombreux dirigeants mondiaux ont appelé à une refonte mondiale des problèmes de drogue, c’est la première fois qu’un président en exercice de la Colombie – le plus grand producteur de cocaïne au monde – appelle ouvertement à abandonner la guerre contre la drogue.

Selon une étude de 2019 de l’Université d’Oxford, le commerce de la drogue représente près de 2 % du PIB colombien. Personne ne peut prédire à quoi ressemblerait une Colombie libérée du commerce de la drogue, et Osuna est bien conscient de la difficulté de la tâche qui l’attend : « La guerre contre la drogue a échoué au cours des cinquante dernières années, ce n’est pas comme si nous pouvions venir résoudre dans cinquante jours », a-t-il déclaré à CNN.

Les détracteurs du gouvernement, comme l’ancien président colombien Alvaro Uribe, qui a présidé à la plus grande réduction des récoltes de l’histoire du pays lors d’une campagne militaire controversée au début des années 2000, pensent que la légalisation de la cocaïne ne ferait que rendre les cartels plus riches, pas plus pauvres.

Mais l’évolution récente de la législation sur la marijuana dans le monde, avec des pays comme l’Allemagne et l’Uruguay, ainsi que plus de quinze États américains, adoptant une législation autorisant l’utilisation récréative, prouve qu’il est possible d’inverser la tendance, dit Osuna.

La Colombie discute également de la légalisation de l’herbe, une décision qui aurait été impensable il y a seulement trois ans et qui, si elle était adoptée, pourrait légaliser le travail de dizaines de familles à Tacueyo.

Un projet pilote de production de tissus textiles à base de chanvre est déjà en cours, bien que la demande pour la fibre soit très faible par rapport à la demande du cartel pour la marijuana, dit Taquinas. “Ce dont nous avons besoin, c’est de plus de débouchés légaux, pas moins.”