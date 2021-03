Le problème de Klopp en nommant Liverpool "joueur le plus constant cette saison"

Le problème de Klopp en nommant Liverpool "joueur le plus constant cette saison"

Ce fut une saison qui est tombée bien en deçà des attentes à Anfield au milieu d’une série de problèmes et de difficultés imprévus.

D’une défense épuisée, à une surabondance de blessures et à une ligne de front incohérente, Jurgen Klopp a dû jongler avec toutes sortes de problèmes pour essayer de garder son équipe sur la bonne voie.

Mais peut-être que son plus grand mal de tête pourrait encore être à venir, en raison de l’avenir incertain entourant le joueur qui, selon lui, a été son interprète le plus fiable cette saison.

Liverpool a accueilli Chelsea à Anfield jeudi soir avec son équipe renforcée par le retour de Fabinho, qui offre à Klopp la possibilité de modifier légèrement son alignement.

Mais ce n’est pas le Brésilien qui, selon Klopp, a été son allié de confiance.

« Tous les deux [Fabinho in defence and midfield] est possible », a déclaré Klopp lors d’une conférence de presse, lorsqu’on lui a demandé comment son équipe se préparerait contre Chelsea.

« Si nous pouvons trouver un moyen de jouer [him] au milieu de terrain, ce serait utile.

« Le joueur le plus constant cette saison est [Georginio] Wijnaldum, 6, 8 mais avec Fab en 6 serait utile. Nous verrons. Les deux positions sont intenses. «