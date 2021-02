Le problème de demander au public d’annuler Woody Allen

Lorsque #MeToo a explosé, la culture de l’annulation est venue pour les hommes puissants accusés d’abus. Il est venu pour le réalisateur Woody Allen, maintenant le sujet de la nouvelle série documentaire de HBO «Allen v. Farrow», qui réexamine les allégations d’abus sexuels faites en 1992 par la fille adoptive d’Allen Dylan Farrow alors qu’elle avait 7 ans. Elle a maintenant 35 ans.

Pendant près de trois décennies, les accusations contre Allen l’ont suivi mais jusqu’à récemment ne l’avaient pas fait dérailler. Hachette Book Group a déclaré l’année dernière qu’il ne publierait pas ses mémoires, Amazon a mis fin à un contrat de quatre images et certains acteurs ont déclaré qu’ils ne travailleraient plus avec lui.

Mais même si #MeToo a attiré Allen dans son compte – en grande partie à cause de l’insistance de Farrow, le public et ses pairs ne détournent plus les yeux – les allégations ne semblent pas avoir complètement détruit sa carrière. Allen a pu trouver un autre éditeur pour son livre et certaines stars de la liste A ont parlé avec affection de lui.

Allen, dont l’histoire est encore compliquée par son mariage avec la fille adoptive de son ancienne partenaire Mia Farrow, a nié à plusieurs reprises les abus. Un porte-parole d’Allen a déclaré dans un communiqué que la série HBO était une «pièce à succès de mauvaise qualité» et que les allégations de Farrow étaient «catégoriquement fausses».

Annuler la culture est une façon dont les survivants cherchent à rendre des comptes dans une société qui leur refuse systématiquement justice. Annuler la culture, c’est ce qui se passe, disent les experts, lorsqu’il n’y a pas de réponse sociale claire à la violence sexuelle.

C’est ce qui se passe lorsque le système de justice pénale échoue (la grande majorité des auteurs n’iront pas en prison), lorsque les lieux de travail échouent (plus de sept survivants sur 10 victimes de harcèlement sexuel au travail font face à une forme de représailles) et que les campus universitaires échouent (les étudiantes sont trois fois plus susceptibles que les femmes en général de subir des violences sexuelles).

«L’annulation de la culture transfère à certains égards la responsabilité de la responsabilité au public», a déclaré Laura Palumbo, directrice des communications au National Sexual Violence Resource Center. « Et c’est quelque chose avec lequel les gens ont vraiment du mal. Ils luttent avec tout ce qu’ils ne savent pas. … Plutôt que de faire face à ça, ils font juste ce qui est confortable, ou même peut-être ce qui les distrait de ces questions difficiles. »

Quand personne n’a jamais vraiment annulé

Pour les survivants de violences sexuelles, annuler la culture équivaut à ce que les victimes griffonnent le nom de leurs assaillants sur les murs de la salle de bain – c’est une façon de dire ce qu’il faut dire, et surtout d’avertir les autres.

«Annuler la culture, c’est ce qui se passe lorsque les femmes sentent qu’elles n’ont pas de pouvoir», a déclaré Nicole Bedera, une experte en violence sexuelle dont la recherche se concentre sur le viol sur les campus. « C’est ce qu’il nous reste lorsque nos institutions traditionnelles de responsabilité ne fonctionnent pas. »

Mais les experts affirment que les hommes les plus puissants sont rarement vraiment annulés, sauf dans les cas les plus flagrants, et même dans ce cas, cela peut prendre des décennies, comme avec Bill Cosby ou Harvey Weinstein.

Le comédien Louis CK, par exemple, est de retour en stand-up après s’être masturbé devant des femmes qu’il connaissait professionnellement. Casey Affleck a été poursuivi par deux femmes pour harcèlement sexuel répété. Il s’est excusé d’être « non professionnel » et a continué à faire des films.

L’ancien analyste politique Mark Halperin a été accusé par plusieurs femmes d’inconduite sexuelle et a été licencié par NBC et Showtime. Il s’est par la suite excusé d’avoir causé «de la douleur et de l’angoisse», mais a également soutenu que certaines allégations n’étaient pas vraies. Il a finalement écrit un livre et a animé l’émission de Newsmax TV, «Mark Halperin’s Focus Group».

Après Weinstein:Plus de 100 hommes puissants accusés d’inconduite sexuelle

« Nous parlons vraiment d’indignation pendant quelques mois. Certaines personnes pourraient boycotter un artiste en particulier. … Ils pourraient perdre un emploi. Mais ils reviennent si vite », a déclaré Bedera. « Il est vraiment difficile de trouver un exemple de quelqu’un dont la vie a été ruinée, même si elle méritait des conséquences pour ses actes. Nous voyons surtout l’injustice. »

La plupart des prédateurs ne ressemblent pas à des monstres

Les experts disent que les gens veulent croire qu’il est facile d’identifier un prédateur. Si nous reconnaissons que le contraire est vrai, nous sommes d’autant plus vulnérables.

Beaucoup de gens ont une idée d’un prédateur comme d’un homme dominant et agressif, mais Allen a bâti sa carrière sur l’insécurité et la névrose. De nombreux hommes accusés, dont Allen, ne correspondent pas au stéréotype.

Analyse:Le problème de penser que les « bons gars » ne dépassent pas la ligne

« Je comprends pourquoi les gens ne peuvent pas y croire parce que qui sur terre pourrait croire cela de Woody Allen? » Mia Farrow, la mère adoptive de Dylan, a déclaré dans le documentaire. «Je ne pouvais pas y croire. … Tout le monde admirait tellement Woody, tu sais – l’aimait. Et moi aussi.

Les experts disent que les gens ne veulent pas croire que quelqu’un qui possède des qualités qu’ils admirent pourrait être capable d’un tel mal malveillant.

« Nous avons cette idée que si vous aimez quelqu’un … il n’y a aucun moyen qu’il puisse commettre un acte de violence sexuelle », a déclaré Bedera. «Mais en réalité, toutes les personnes qui commettent des actes de violence sexuelle sont gentilles avec certaines personnes. Elles ont des talents et des compétences et tous ces autres traits et nous disons donc: ‘Eh bien, si quelqu’un est capable de produire un si bon film, il y a en aucun cas ils ne peuvent être méchants tout au long. ‘ »

Huit viols sur 10 sont commis par une personne que la victime connaît, selon le Rape Abuse & Incest National Network. Dans de nombreux cas, c’est quelqu’un que la victime aime.

Pas quelques mauvais hommes

La culture d’annulation donne l’impression que la violence sexuelle est le problème de quelques hommes méchants. Ça ne l’est pas. Des études montrent:

« Quand il s’agit de responsabilité, cela signifie reconnaître que le problème est plus grand qu’une seule personne », a déclaré Palumbo.

#MeToo a révélé plus que les mauvais hommes individuels, mais des modèles de comportement prédateur en cours qui étaient habituellement ignorés.

« Il n’y a pas suffisamment de systèmes en place pour … soutenir ces survivants … et ensuite mener des enquêtes professionnelles, bien raisonnées et équitables », a déclaré Tina Tchen, présidente-directrice générale de la Time’s Up Foundation. « Dans le pire des cas, ce manque de responsabilité permet aux gens d’abuser encore et encore. »

Selon les experts, il n’existe pas d’approche universelle en matière de responsabilité. Tous les survivants ne veulent pas la même chose. Tous les auteurs ne méritent pas la même punition.

Certains survivants veulent que leurs auteurs aillent en prison, d’autres non. Certains veulent des excuses, d’autres préfèrent ne pas être confrontés au choix de pardonner. Certains veulent des conséquences financières, car le traitement des traumatismes et des problèmes de santé chroniques qui suivent une agression coûte de l’argent. Cela coûte de l’argent quand quelqu’un abandonne l’école ou quitte un emploi.

Mais il y a certaines choses que presque tous les survivants veulent, a déclaré Bedera.

Râpé:Coûte le stress, la confiance, le sommeil des survivants et environ 122,00 $

« Ils veulent de l’espace pour leur agresseur et ils veulent que leurs auteurs changent de comportement afin qu’ils ne puissent plus le faire facilement, et s’ils ne veulent pas changer, ils veulent qu’ils soient privés de pouvoir », a déclaré Bedera.

Les experts disent que lorsque la responsabilité ressemble à des individus qui décident s’ils veulent regarder un film ou non, ce n’est pas du tout justice.

« Cela ne fonctionne pas pour les survivants où nous pouvons tous décider individuellement si nous voulons ou non faire quoi que ce soit au sujet de cette agression sexuelle particulière, au lieu de dire: ‘C’est notre réponse sociale à la violence sexuelle. C’est fiable, c’est fiable, vous pouvez compter dessus. Et nous pensons que c’est la bonne façon de résoudre ce problème », a déclaré Bedera. « Cela nous manque dans tous les domaines. Et c’est vraiment mauvais pour les survivants. »

Si vous avez survécu à une agression sexuelle, vous pouvez appeler la hotline nationale pour les agressions sexuelles au 800.656.HOPE (4673) ou visiter hotline.rainn.org/online et recevoir une assistance confidentielle.