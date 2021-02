Le moment est peut-être venu pour la même chose en ce qui concerne le racisme.

« Je suis embarrassé et désolé. J’ai utilisé une insulte raciale inacceptable et inappropriée que j’aimerais pouvoir reprendre », a déclaré Wallen dans un communiqué. « Il n’y a aucune excuse pour utiliser ce type de langage, jamais. Je tiens à m’excuser sincèrement d’avoir utilisé ce mot. Je promets de faire mieux. »

« Comment le changez-vous? » a demandé le guitariste Tomi Martin, qui est noir et a beaucoup travaillé avec des artistes country. « C’est une bonne question car c’est ainsi que la musique country a toujours été. »

C’est un genre qui a une longue histoire d’être associé au racisme et à ses symboles.

Le bon vieux garçon avec un drapeau confédéré est apparu dans tout, des pochettes d’album aux clips vidéo.

Tout comme les monuments contestés aux héros confédérés, ceux qui embrassent la musique country pourraient affirmer qu’il s’agit plus de fierté des racines sudistes que de racisme.

Non pas qu’il n’y ait pas eu et qu’il n’y ait pas d’artistes noirs dans le genre.

De feu Charley Pride à Darius Rucker et Kane Brown, le genre est plus diversifié que l’histoire ne le permet parfois.

« Je pense que c’est plus qu’une simple image de la musique country – cela a été vendu comme l’histoire de la musique country », a déclaré la chanteuse country britannique Yola à Rolling Stone l’année dernière. « Ce mythe qui ne mourra pas parce qu’il est » le blues de l’homme blanc « est à la fois une bonne histoire d’origine, et efface en quelque sorte beaucoup de ce qui a été nécessaire pour créer cette origine. »

Martin, qui a travaillé avec tout le monde, de Michael Jackson à Madonna, ainsi que des artistes country comme le chanteur / compositeur Jamie Floyd nominé aux Grammy Awards, a déclaré à CNN qu’il pensait que la musique country avait été fondée dans la Confédération, donc le vrai changement pourrait être lent à venir.

«C’est Nashville», dit-il. « Mais si vous allez assez loin en arrière, certains des meilleurs guitaristes et artistes ont été élevés en écoutant de vieux joueurs de blues, en écoutant des Noirs faire de la musique. »

Le calcul racial en cours après la mort de George Floyd aux mains de la police peut expliquer pourquoi il y a eu une action rapide contre Wallen.

L’auteur-compositeur-interprète qui a remporté l’année dernière le prix du nouvel artiste de l’année des Country Music Association Awards et du meilleur nouvel artiste country aux iHeartRadio Music Awards s’est fait arracher sa musique par les plateformes CMT, iHeartMedia et d’autres stations de radio à travers le pays.

Le contrat de Wallen a été «suspendu indéfiniment» par son label, malgré ses excuses qui semblaient suivre un livre de contrition utilisé par d’autres célébrités blanches qui se sont retrouvées dans des circonstances similaires.

« C’est comme une maladie mentale – ils ne peuvent pas s’en empêcher », a déclaré le critique culturel Wes Jackson à CNN à propos de Wallen et d’autres célébrités qui ont été prises en train d’utiliser le N-word. « Ce privilège des Blancs entre en jeu et pendant un moment ils perdent la raison. C’est presque comme se saouler. Ils se réveillent le lendemain et ils se sentent si mal. »

Certains dans la musique country ont signalé qu’ils ne se contentaient plus d’être associés à une histoire douloureuse de racisme.

Lorsque le rappeur Little Nas X a été exclu des palmarès country en 2019 avec sa chanson virale hybride rap-country « Old Town Road », la star de la country Billy Ray Cyrus s’est mobilisée pour jouer sur le remix qui est ensuite devenu un succès primé, dont accrocher les Grammys pour la meilleure performance duo / groupe pop et le meilleur clip vidéo.

Mais il semble y avoir un certain espoir que l’industrie peut et fera mieux.

La chanteuse / compositrice country Stella Parton a tweeté mercredi: « La musique country a toujours été raciste, misogyne et homophobe. Ne les croyez pas s’ils disent le contraire. »

« Morgan Wallen a été interpellée et il est grand temps que l’industrie de la musique country prenne position contre ce type de comportement », a également tweeté la jeune sœur de Dolly Parton. «Maintenant, si nous pouvions les amener à se lever contre les abus sexuels! Dis-nous simplement.