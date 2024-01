Alors que la guerre déclenchée par la Russie entre dans sa troisième année, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se bat également sur un autre front : la corruption.

Le 9 janvier, le ministre de la Défense de Zelensky, Rustem Umerov, a déclaré qu’un audit avait révélé une corruption liée à des achats militaires d’une valeur de 10 milliards de hryvnia (262 millions de dollars) au cours des quatre mois seulement de son mandat. Son prédécesseur, Oleksii Reznikov, a démissionné en septembre à la suite de scandales qui menaçaient de saper la confiance nationale et internationale dans Kiev.

Ces cas comprenaient le licenciement de deux hauts fonctionnaires en raison d’allégations selon lesquelles le ministère aurait gonflé les contrats pour la nourriture fournie aux troupes, y compris les œufs. En décembre, un responsable du ministère de la Défense a été arrêté, soupçonné d’avoir détourné près de 40 millions de dollars lors de l’achat frauduleux d’obus d’artillerie indispensables à l’armée ukrainienne.

Le problème de corruption de Zelensky

En août, l’indignation a également été suscitée par les prix gonflés d’une commande de 233 000 vestes d’un montant de 20 millions de dollars auprès de la société turque Vector Avia, trop légères et donc inutiles pour l’hiver imminent.

Reznikov n’a pas été personnellement impliqué dans les scandales, mais sa lettre de démission a reconnu la mauvaise optique, dans un contexte d’impasse concernant la poursuite de l’aide financière aux États-Unis et dans l’UE, dont les dirigeants ne veulent pas voir l’argent destiné à combattre la Russie être siphonné.

Cela marque un changement dans le type de corruption à laquelle Zelensky doit s’attaquer, qui, avant la guerre, impliquait un trafic d’influence pour éviter une enquête ou obtenir des conditions favorables. “Dans le passé, il n’était pas clair comment cette corruption affectait la vie des gens en Ukraine. Aujourd’hui, il est très clair que la corruption entrave la capacité des Ukrainiens à se défendre”, a déclaré Matthew Orr, analyste pour l’Eurasie au sein de la société de renseignement sur les risques RANE.

“Parce que l’économie du pays a changé, la corruption est désormais intrinsèquement liée à l’effort de guerre. Cela profite presque aux Ukrainiens, car cela élève la colère et l’intolérance à l’égard de la corruption à un niveau encore plus élevé”, a déclaré Orr. Semaine d’actualités.

Son rapport pour RANE ce mois-ci indiquait que Kiev avait fait des progrès dans les réformes de prévention de la corruption dans le système judiciaire et politique, qui se poursuivraient au cours des 18 prochains mois. Il prédit également que les alliés de l’Ukraine pourraient lier l’aide militaire future à des réformes qui stimuleront également l’économie, rendant l’Ukraine moins dépendante du soutien occidental.

Les États-Unis ont donné à l’Ukraine 75 milliards de dollars pour combattre la Russie, mais cette aide s’est tarie après que le Congrès n’a pas pu adopter la demande de financement d’urgence du président Joe Biden. Certains républicains ont exigé que l’aide militaire de 61 milliards de dollars que Biden souhaitait pour Kiev soit associée à des changements visant à accroître la sécurité à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’adresse aux médias après des entretiens bilatéraux avec le président suisse à Kehrsatz, près de Berne, en Suisse, le 15 janvier 2024. Le président ukrainien est confronté à une bataille difficile pour lutter contre la corruption alors qu’il cherche à aller plus loin…

Demeures et sorties shopping

La visite de Zelensky au Congrès en décembre est intervenue à un moment où d’autres priorités du Congrès ont eu lieu, et les affirmations farfelues sur les projets du président ukrainien de vivre la grande vie après la guerre ont alimenté l’aile républicaine opposée à une aide supplémentaire à Kiev.

Lauren Witzke, militante d’extrême droite et candidate républicaine au Sénat du Delaware en 2020, a fait circuler une affirmation selon laquelle Zelensky aurait acheté un manoir de 20 millions de dollars à Vero Beach, Miami, alors qu’elle appelait les États-Unis à « COUPER L’UKRAINE » du financement.

Alors qu’une vérification des faits a montré que Zelensky n’apparaît dans aucun registre public des propriétaires fonciers de ce comté, le message, qui comprenait des photos d’une propriété, a accumulé des millions de vues et a été recirculé par d’autres comptes conservateurs.

Les allégations de corruption auxquelles Zelensky est confronté “alimentent les critiques républicaines plus profondes de la corruption et du gaspillage de l’aide américaine dans de nombreux autres pays du monde”, Anatol Lieven, directeur du programme Eurasie au Quincy Institute for Responsible Statecraft, à Washington, DC.

Ces mesures sont « instrumentalisées pour réduire l’aide américaine alors qu’en fait elle aurait été honnêtement utilisée et très utile », a-t-il déclaré. Semaine d’actualités. “On a dit à plusieurs reprises à Zelensky, en public et en privé, qu’il devait simplement faire quelque chose de très visible pour réprimer la corruption afin d’aider l’administration Biden à faire passer son programme d’aide au Congrès.”

Zelensky a fait face à d’autres allégations infondées selon lesquelles il détenait un portefeuille immobilier international. En juillet, le compte X de Liz Churchill a posté à 273 000 abonnés une image d’une maison de luxe avec une piscine à débordement décrite comme « la maison de Zelensky ». Les utilisateurs des réseaux sociaux ont ridiculisé les affirmations concernant la maison de 5,5 millions de dollars, qui ont été démystifiées dans un communiqué. Semaine d’actualités Fact Check, tout comme les allégations selon lesquelles Zelensky aurait acheté un yacht de 48 millions de dollars avec des fonds américains.

L’épouse de Zelensky, Olena Zelenska, a également fait l’objet de rumeurs et a été faussement accusée d’avoir profité d’un voyage diplomatique en France pour faire une virée shopping de 40 000 $ à Paris en décembre 2022. En octobre 2023, une affirmation est devenue virale selon laquelle elle avait dépensé 1,1 million de dollars à la boutique Cartier de New York, dans le cadre d’affaires diplomatiques.

Zelenska a même été accusée sans preuve d’avoir acheté une île privée de Pumpkin Key, en Floride, d’une valeur de 95 millions de dollars, alors que la propriété restait sur le marché au moment où les affirmations ont été faites dans une vidéo russe TikTok.

Même si elles sont infondées, les allégations de corruption concernant le caractère présidentiel de Zelensky dans l’émission télévisée Serviteur du Peuple s’est moqué de lui et l’a blessé au niveau national alors qu’il était au pouvoir pour de vrai ?

“Je ne pense pas que ces histoires soient particulièrement efficaces”, a déclaré Orr. “Le public russophone, ou les gens qui seraient vraiment convaincus par ces histoires, l’électorat d’avant-guerre, vaguement pro-russe, a décliné.”

“Même si certaines personnes sont influencées, je ne pense pas que cela ait une résonance plus large parmi le reste du public ukrainien”, a-t-il déclaré. “On dirait presque que les Russes impliqués dans ces affaires essaient d’examiner ce qui a eu une résonance en Russie et ont ensuite supposé que c’était ainsi qu’ils calomnieraient les Ukrainiens.”

Cette image d’illustration montre des soldats ukrainiens de la 41e brigade près de la ligne de front, à l’extérieur de Koupiansk, dans la région de Kharkiv, le 23 janvier 2024. Les renseignements militaires ukrainiens ont rendu hommage au colonel Oleh Babiy, qui a reçu à titre posthume…

Ihor Kolomoisky et la mobilisation

La campagne anti-corruption de l’Ukraine comprenait l’arrestation en septembre 2023 du milliardaire Ihor Kolomoisky, considéré par les opposants de Zelensky comme son principal soutien pour la campagne électorale présidentielle de 2019.

Kolomoisky aurait transféré 14 millions de dollars à l’étranger sur sept ans en utilisant les banques qu’il contrôlait. Son domicile, dans la ville de Dnipro, dans le sud-est du pays, a été perquisitionné en février 2023 dans le cadre d’une enquête distincte pour détournement de fonds et évasion fiscale.

“Il y a toujours un risque que si Zelensky s’attaque vraiment à la corruption, beaucoup de ces patrons locaux, comme Kolomoisky, mettent tout leur poids derrière l’ancien président Petro Porochenko”, a déclaré Lieven. “Zelensky a fait plus que n’importe quel président ukrainien précédent” pour lutter contre la corruption, “mais il se trouve dans une situation très difficile et il doit trouver un équilibre entre différentes menaces”.

“On peut imaginer une situation dans laquelle les oligarques ukrainiens en danger penseraient : ‘Zelensky devient une trop grande menace pour nous. Nous ferions mieux de soutenir ses opposants politiques qui nous seront reconnaissants lorsqu’ils arriveront au pouvoir.'”

La délégation de l’Union européenne en Ukraine a déclaré en novembre que Kiev avait « intensifié les réformes » dans les enquêtes et les poursuites dans les affaires de corruption de haut niveau. Le Bureau du procureur spécialisé anti-corruption (SAPO) et le Bureau national anti-corruption d’Ukraine (NABU) ont nommé de nouveaux chefs en juillet 2022 et mars 2023.

Dans le même temps, le comité politique anti-corruption du Parlement ukrainien a identifié des problèmes dans un nouvelle facture sur la conscription qui pourrait donner lieu à des risques de corruption après que Zelensky a annoncé le 19 décembre la mobilisation probable de 500 000 recrues.

Zelensky veillera à éviter que des responsables ne soient à nouveau accusés d’avoir accepté des pots-de-vin de la part de ceux qui cherchaient à éviter les lignes de front, ce qui l’a incité à limoger les chefs des centres de recrutement militaires régionaux d’Ukraine en août.

“L’administration a dû le faire parce qu’elle doit montrer que c’est à elle que revient la responsabilité”, a déclaré Orr. “Les gens qui les ont remplacés étaient des soldats très motivés qui ont combattu dans des guerres de différents grades, mais la question se posait de savoir si ces emplois leur convenaient réellement et s’ils seraient plus efficaces ailleurs.”

Semaine d’actualités a contacté le comité politique anti-corruption du Parlement ukrainien et le bureau présidentiel ukrainien pour obtenir leurs commentaires.