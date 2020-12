Photo par G Fiume / Getty Images

Les Américains ont consommé deux fois plus d’informations douteuses en 2020 qu’en 2019.

Le problème des fausses nouvelles en Amérique s’aggrave, pas mieux.

Selon une analyse publiée par NewsGuard et rapportée pour la première fois par Sara Fischer d’Axios mardi, les sites Web qui fournissent des «informations peu fiables» ont augmenté leur part d’interactions sur les réseaux sociaux cette année. En 2019, 8% de l’engagement avec les 100 sources d’information les plus performantes sur les réseaux sociaux était douteux. En 2020, ce nombre a plus que doublé pour atteindre 17%.

NewsGuard, qui évalue les sites Web d’informations en fonction de leur fiabilité, a constaté que les gens s’engagent dans beaucoup plus de nouvelles cette année qu’ils ne l’étaient l’année dernière. L’engagement avec les 100 principales sources d’information américaines (c’est-à-dire les likes, les partages et les commentaires sur Facebook et Twitter) est passé de 8,6 milliards de réactions à 16,3 milliards de réactions entre 2019 et 2020. Cela a du sens étant donné tout ce qui s’est passé en 2020. Il y a a été beaucoup de nouvelles, et en raison de facteurs liés à la pandémie tels que le chômage et les verrouillages, les gens ont beaucoup de temps libre pour lire des choses en ligne.

Mais une quantité croissante d’informations que les gens voient est problématique, inexacte ou suspecte. Et c’est quelque chose dont il faut s’inquiéter. L’analyse a révélé que le Daily Wire, le point de vente fondé par le commentateur de droite Ben Shapiro, a connu 2,5 fois plus d’interactions cette année que l’année dernière.

Les sources d’information « non fiables » ont eu plus de succès en 2020 https://t.co/n6U6aTAL84 – Sara Fischer (@sarafischer) 22 décembre 2020

L’épanouissement d’informations fausses et peu fiables sur Internet est un phénomène culturel, politique et technologique difficile à comprendre, et encore moins à combattre. Les théories du complot, la désinformation et la désinformation sont monnaie courante sur Internet, et il est souvent difficile pour les gens de dire ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Les entreprises de médias sociaux ne font pas non plus un travail parfait pour résoudre le problème.

Le contenu de droite, en particulier, prospère sur des plateformes telles que Facebook. Mais juste parce que quelqu’un voit certains contenus ne signifient pas nécessairement qu’ils sont particulièrement influencés par elle, et comprendre à quel point certains messages sont puissants peut être compliqué. Au cours de l’été, Kevin Roose du New York Times a rendu compte de ce qu’il a décrit comme un «univers médiatique parallèle» de contenu super-conservateur sur Facebook, notant que les pages et les publications de droite sur la plate-forme obtiennent systématiquement plus d’interactions et de partages que d’autres. libéraux et traditionnels. (Bien que ce ne soit pas parce que quelqu’un aime un article de presse qu’il l’a lu.)

Comme l’a souligné à l’époque Rebecca Heilweil de Recode, il est difficile de savoir ce qui se passe sur Facebook simplement par engagement:

Il y a maintenant un débat courant parmi les universitaires, les experts en analyse et les observateurs comme Roose sur ce que nous savons de ce qui se passe sur Facebook et pourquoi. Le politologue de Dartmouth Brendan Nyhan récemment argumenté que les «j’aime», les commentaires et les partages ne représentent qu’une petite partie de ce que les gens voient réellement sur Facebook, et qu’il est difficile de tirer des conclusions de ces interactions seules ou de savoir ce qu’elles pourraient signifier pour une élection.

Pourtant, la tendance est préoccupante. Les médias sociaux aggravent la polarisation politique en Amérique, et il arrive souvent que les gens ne s’entendent plus sur des faits même élémentaires. Ce que les gens consomment façonne ce qu’ils voient – en gros, quelqu’un clique sur un certain article et les algorithmes commencent à prédire ce qu’ils pourraient aimer d’autre en accord avec cela. Et plus ils descendent dans le terrier du lapin, plus ils commencent à rechercher ces médias, se retrouvant souvent dans une bulle d’information.

Pour les gens qui se plaignent tellement de la censure supposée des médias sociaux, ils ne sont pas vraiment censurés

Les républicains ont passé des années à se plaindre que les entreprises de médias sociaux avaient un parti pris à leur encontre et que leur contenu était censuré et supprimé. Le président Donald Trump a souvent critiqué les entreprises technologiques avec des allégations non fondées de partialité. Lui et son administration ont également tenté de réduire et de supprimer la section 230, une loi qui stipule essentiellement que les entreprises de médias sociaux sont autorisées à contrôler leurs plates-formes comme elles le souhaitent et ne sont pas responsables du contenu que des tiers publient sur elles. (Sara Morrison de Recode a un explicatif complet sur la section 230.)

Plutôt que de biaiser une certaine tendance politique, les algorithmes de médias sociaux sont souvent biaisés en faveur de l’indignation – ils poussent le contenu auquel les gens ont une réaction émotionnelle et avec lesquels ils sont susceptibles de s’engager. Les données de NewsGuard et d’autres recherches montrent que les gens sont de plus en plus attirés par un contenu peu fiable – et souvent, un contenu peu fiable qui a un penchant conservateur. Et ce contenu peut influencer toutes sortes d’attitudes et semer la confusion même sur des faits élémentaires.

Le New York Times a récemment examiné la Géorgie et comment la désinformation et les nouvelles peu fiables jouent un rôle dans le second tour du Sénat américain. Un réseau de nouvelles local conservateur appelé Star News Group a annoncé qu’il lancerait le Georgia Star en novembre, et l’analyse de NewsGuard a révélé que le site Web avait publié des informations trompeuses sur l’élection présidentielle et les courses au Sénat. Un article faisant de fausses déclarations sur les résultats de l’élection présidentielle en Géorgie a atteint jusqu’à 650 000 personnes sur Facebook.

La lutte contre les informations fausses et trompeuses exigerait des efforts de la part de multiples parties prenantes. Encore Facebook a récemment annulé les modifications apportées à son algorithme qui permettraient de promouvoir des informations provenant de sources fiables. Étant donné le rythme auquel le problème prend de l’ampleur, il est probable que la question s’aggravera sans intervention.