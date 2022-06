Le problème avec la consommation excessive d’alcool de plus de 30 ans

23 juin 2022 – Quand vous pensez à la consommation excessive d’alcool, vous imaginez probablement que de jeunes étudiants en font trop lors des grandes soirées du week-end : fûts, shots, musique forte et mauvais comportement. Et en effet, selon un enquête nationaleplus de la moitié des étudiants (53 %) ont déclaré avoir consommé de l’alcool au cours du mois précédent, et environ 33 % se sont livrés à une consommation excessive d’alcool.

Mais, malgré les habitudes de consommation dangereuses des étudiants, c’est en fait la foule des plus de 30 ans qui le fait le plus souvent.

Nouveau rechercher publié dans le Journal américain de médecine préventive ont constaté que la plupart des consommations excessives d’alcool surviennent chez les adultes de 30 ans et plus, avec une légère augmentation récente dans la foule des 50 ans et plus. Bien que la consommation excessive d’alcool ne soit jamais une pratique saine, ses effets néfastes augmentent avec l’âge.

Aux fins de l’étude, les chercheurs ont défini la consommation excessive d’alcool comme plus de cinq verres à la même occasion. Il est difficile de déterminer le nombre de personnes de plus de 30 ans qui s’adonnent à la consommation excessive d’alcool, car cela se produit souvent chez les personnes qui boivent à ce que l’on appelle un niveau moyen modéré – défini comme une moyenne d’au plus un verre par jour pour les femmes, et deux verres par jour pour les hommes.