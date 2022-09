SALT LAKE CITY (AP) – Un cavalier de taureaux professionnel a été tué dans l’Utah dans la nuit de lundi à lundi dans ce que la police de Salt Lake City appelle un homicide de violence domestique.

Demetrius Omar Lateef Allen, qui s’appelait Ouncie Mitchell en tant que cavalier de taureaux professionnel, a été retrouvé abattu devant un complexe d’appartements à Salt Lake City, a annoncé la police dans un communiqué de presse. Allen, 27 ans, a été transporté à l’hôpital, où il est décédé.

La police a arrêté LaShawn Denise Bagley, une femme de 21 ans, soupçonnée de meurtre.

Bagley et Allen étaient en couple. Allen était venu en Utah pour assister à la foire d’État et restait avec Bagley. Les deux se sont disputés dans un bar et Allen s’est rendu à l’appartement de Bagley pour récupérer ses affaires, où il a été abattu, a indiqué la police.

Bagley a été mis en prison. Aucune accusation n’avait été déposée lundi après-midi. On ne sait pas si elle a un avocat.

Sean Gleason, commissaire de Professional Bull Riders, PBR, a déclaré dans un communiqué qu’Allen est la même personne qui s’appelle Ouncie Mitchell. Il a déclaré que l’organisation était attristée d’apprendre le décès d’un coureur qui était devenu un visage familier du PBR Velocity Tour et a participé au Bill Pickett Invitational Rodeo. Il était originaire de Fresno, au Texas, selon sa biographie sur le site Web de PBR.

“Ouncie a obtenu son nom parce qu’il est né petit”, a déclaré Gleason. «Il a grandi pour rivaliser avec un cœur énorme. L’organisation PBR présente ses plus sincères condoléances au cousin d’Ouncie, Ezekiel Mitchell, et à toute la famille Mitchell.

The Associated Press