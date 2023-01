Le Pro Football Hall of Famer Art McNally, “père de la relecture instantanée”, décède à 97 ans

Art McNally, membre du Temple de la renommée du football professionnel, est décédé dimanche à l’âge de 97 ans, a annoncé lundi son fils Tom McNally, l’un de ses quatre enfants.

McNally a été intronisé au Pro Football Hall of Fame l’année dernière, devenant ainsi le premier officiel du jeu à recevoir cet honneur.

“Art McNally était un homme extraordinaire, l’incarnation de l’intégrité et de la classe”, a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dans un communiqué. “Tout au long de sa brillante carrière d’arbitre, il a gagné le respect éternel de toute la communauté du football. À juste titre, il a été le premier officiel de match inscrit au Temple de la renommée du football professionnel à Canton, dans l’Ohio. Mais plus important encore, il était une personne du Hall of Fame à tous points de vue. Nos pensées vont à sa femme, Sharon, ses enfants Marybeth, Tom et Michael, et ses petits-enfants.

McNally est connu comme le “père de la relecture instantanée” après avoir introduit le système dans la NFL.

ALLER PLUS LOIN L’officiel historique Art McNally est le Hall of Famer qui n’a jamais voulu la gloire

Il a été officiel de la NFL pendant neuf ans avant de devenir le superviseur des officiels de la ligue en 1968. Il a aidé à développer des normes pour le dépistage, le dépistage, l’embauche et le classement des équipes d’officiels ainsi que l’utilisation de films pour aider à la formation. McNally a pris sa retraite de son poste en 1991, mais est ensuite revenu dans la ligue et a occupé plusieurs autres rôles jusqu’en 2013.

En 2002, Paul Tagliabue, alors commissaire de la NFL, a créé le Art McNally Award, qui récompense chaque année un officiel de la NFL qui «fait preuve d’un professionnalisme, d’un leadership et d’un engagement exemplaires envers l’esprit sportif sur et en dehors du terrain».

“Art McNally était un homme calme, honnête et intègre”, a déclaré Jim Porter, président du Temple de la renommée du football professionnel, dans un communiqué. « Voir les décennies de service d’Art reconnues avec sa consécration dans le cadre de la promotion de 2022 a été un moment spécial pour la salle.

“Son héritage en tant que leader fort qui a aidé à inaugurer la formation avancée des officiels et la technologie nécessaire pour suivre un jeu plus rapide et plus compliqué sera préservé pour toujours à Canton.”

McNally a arbitré 3 145 matchs dans plusieurs sports, selon ses propres records, et s’est fait une priorité de ne pas être sous les projecteurs.

Le natif de Philadelphie était un adepte dévoué du basket-ball Big 5 et du jeu Army-Navy, mais il ne s’est jamais permis de soutenir une équipe de la NFL pour s’assurer que son intégrité ne pouvait pas être remise en question. Au moment de sa mort, McNally était le membre vivant le plus âgé des 362 intronisés au Temple de la renommée.

(Photo: Kirby Lee / États-Unis aujourd’hui)