Le Pro Display XDR d’Apple a près de cinq ans et aucune mise à jour en vue

Apple vend deux écrans externes, dont le Pro Display XDR et le Studio Display, mais aucun n’a reçu de mise à niveau matérielle depuis des années. En fait, le Pro Display XDR a près de cinq ans et est sorti en décembre 2019.



Ci-dessous, nous récapitulons les rumeurs sur les potentiels moniteurs Pro Display XDR et Studio Display de nouvelle génération, mais rien ne semble imminent.

Écran Pro XDR



Lancé aux côtés du Mac Pro 2019, le Pro Display XDR haut de gamme comprend un écran de 32 pouces avec rétroéclairage LED, une résolution 6K, un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une couleur large P3, jusqu’à 1 600 nits de luminosité, un port Thunderbolt 3 et trois ports Thunderbolt 3. Ports USB-C. Aux États-Unis, le moniteur commence toujours à 4 999 $, tandis que le Pro Stand en option coûte 999 $ de plus.

En décembre 2022, BloombergMark Gurman de Mark Gurman a déclaré qu’Apple travaillait sur une version mise à jour du Pro Display XDR avec une puce de silicium Apple, ce qui manque au modèle actuel. Dans le Studio Display, une puce A13 Bionic alimente des fonctionnalités telles que le cadrage de la caméra Center Stage, l’audio spatial et les commandes vocales Siri. Cependant, il n’y a pas eu de rumeurs récentes concernant un nouveau Pro Display XDR, on ne sait donc pas quels sont les projets actuels d’Apple.

Les fonctionnalités supplémentaires que les clients espèrent avec le prochain Pro Display XDR incluent une caméra intégrée, des haut-parleurs et un taux de rafraîchissement plus élevé.

Affichage en studio



Apple a lancé le Studio Display en mars 2022, aux côtés du premier Mac Studio. Le moniteur dispose d’un écran LCD de 27 pouces avec une résolution 5K, d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz, d’une large gamme de couleurs P3, d’une luminosité jusqu’à 600 nits, d’une caméra et de haut-parleurs intégrés, d’un port Thunderbolt 3 et de trois ports USB-C. Aux États-Unis, le Studio Display continue de commencer à 1 599 $, bien que la configuration standard soit en vente sur Amazon pour 1 349 $ au moment de la rédaction.

Dans son rapport de décembre 2022, Gurman a déclaré qu’Apple travaillait sur plusieurs nouveaux moniteurs externes, mais il n’a pas spécifiquement mentionné un nouveau Studio Display. En juillet 2023, Gurman a déclaré que les moniteurs de nouvelle génération d’Apple pourraient être lancés au plus tôt en 2024, mais qu’il ne reste que quelques mois dans l’année et qu’il n’y a eu aucune rumeur récente.

Il y a eu des rumeurs récurrentes selon lesquelles Apple envisageait un nouvel écran externe de 27 pouces avec rétroéclairage mini-LED, ce qui permettrait une luminosité accrue et un rapport de contraste plus élevé. En avril 2023, Ming-Chi Kuo, analyste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, a déclaré que l’écran devait être produit en série en 2024 ou au début de 2025. On ne sait pas si ce moniteur serait le prochain Studio Display ou s’il aurait une marque différente.