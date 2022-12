Le pro de Strictly Come Dancing défend le finaliste au milieu d’une ligne “fixe” et d’une sortie controversée en demi-finale

L’ANCIEN professionnel de Strictly Come Dancing, James Jordan, a défendu Fleur East.

L’ancienne star de Celebrity Big Brother s’est tournée vers les réseaux sociaux pour apporter son soutien à l’ancien chanteur de X Factor.

Fleur a gagné sa place en finale après avoir battu Will Mellor dans la danse de

Fleur, 35 ans, a obtenu sa place en finale après avoir participé à la danse contre l’acteur et chanteur Will Mellor, qui a été éliminé de la compétition.

Mais l’ancienne artiste du disque a déjà fait face à des réactions négatives après avoir été autorisée à reprendre sa danse en tête à tête lors de l’émission de résultats préenregistrés.

La DJ de la radio a chuté lors de sa première tentative de danse avec son partenaire Vito Coppola.

Mais Fleur a été autorisée à redémarrer car elle a ensuite éliminé l’acteur d’EastEnders James Bye du concours de danse de la BBC.

Cependant, au milieu des affirmations selon lesquelles elle a été aidée dans la compétition, l’ancienne star de la BBC, James Jordan, a soutenu la finaliste car il a déclaré qu’elle méritait sa place dans la compétition.

Il a participé à Strictly Come Dancing de 2006 à 2013 et tout en regardant la demi-finale, James s’est rendu sur Twitter pour décharger ses pensées et son aperçu du programme de danse de salon et de danse latine.

Il a dit: “100% sans aucun doute, Fleur reste.”

James a ajouté: “Will a quand même bien essayé jusqu’à la fin.”





Fleur a toujours livré des performances acclamées dans la compétition avec une moyenne de 34,5 points des juges sur 13 danses.

Elle a le troisième score moyen le plus élevé parmi les finalistes, devant l’ancien Blue Peter Helen Skelton qui a une moyenne de 32,9.

Mais la star a maintenant participé à la danse à quatre reprises et les téléspectateurs étaient auparavant en colère après avoir affirmé qu’elle était tombée lors d’une représentation qui n’avait pas été diffusée.

Fleur, est tombée la tête la première lors de l’émission de résultats préenregistrés entraînant avec elle son partenaire de 30 ans.

Après s’être relevés du sol, les deux hommes choqués ont été examinés par des médecins avant d’être autorisés à redémarrer.

Incroyablement, l’ancienne star de X Factor Fleur a glissé pour la deuxième fois lors de la rediffusion de sa salsa sur le thème d’Halloween et aucun des juges ne l’a commenté lors de leur délibération.

À l’époque, un porte-parole de la BBC a déclaré: «Après un incident avec un accessoire au début de la performance de danse de Fleur et Vito, la décision a été prise d’arrêter la procédure pour vérifier qu’ils n’étaient pas blessés.

“Comme ils n’avaient pas commencé à danser avant l’incident, il a été décidé qu’ils pourraient recommencer le spectacle, une fois qu’il aurait été confirmé qu’ils étaient aptes à le faire.”

Fleur a déjà fait face à des réactions négatives avec des revendications de "réparation" après avoir été autorisée à reprendre sa danse lors de l'émission des résultats de la semaine d'Halloween

