Le pro de Strictly Come Dancing Aljaž Škorjanec s’ouvre sur la « vraie raison » pour laquelle il a quitté la compétition de la BBC

La star de STRICTLY Come Dancing, Aljaž Škorjanec, a révélé qu’il avait une « crise de la quarantaine » lorsqu’il a décidé de quitter la série.

Le danseur professionnel, qui attend son premier bébé avec sa femme Janette Manrara, a quitté la série l’année dernière après neuf saisons.

Aljaž, 33 ans, a maintenant admis qu’il voulait s’éloigner de la danse pour se concentrer sur d’autres opportunités.

« J’ai découvert que je suis redevenue amoureuse de la danse quand j’ai fait du théâtre, les gens sont venus me voir et j’ai trouvé une appréciation pour quelqu’un qui applaudissait après avoir fini de danser. Je suis tombé amoureux de ce concept », a-t-il déclaré au Daily Star.

« J’ai fait du théâtre pendant trois ans, puis Strictly est arrivé et j’ai fait ça pendant neuf ans.

« Il y a un an et demi, j’ai traversé une crise de la quarantaine et maintenant je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie.

« J’adore parler maintenant, alors j’adore faire des questions-réponses, des anniversaires, des appels – ne me faites pas danser mais je peux parler pendant des lustres. »

Bien que les fans de Strictly manqueront Aljaž sur leurs écrans chaque semaine lors du concours de danse de la BBC, il peut toujours faire une apparition dans l’émission dérivée It Takes Two.

Plus tôt cette année, le présentateur de télévision Rylan a révélé qu’il avait quitté l’émission dérivée après des années de présentation aux côtés de Janette, 39 ans.

La star enceinte a plaisanté en disant que son mari Aljaž ferait un bon co-animateur pour elle dans l’émission.

Nous avons besoin d’un nouveau co-hôte, vous ne pensez pas ?

« Je ne suis pas partial, c’est mon mari, mais si je dois avoir un mari à la télévision qui est meilleur que mon vrai mari? »

Sans laisser d’autres allusions, Aljaž a plaisanté : « En tant que mari, c’est tout simplement incroyable quand votre femme est payée pour parler – les soirées sont très différentes. »

Cela vient après que Janette a montré sa bosse de bébé florissante avec son mari Aljaž lors d’une première de film à Londres.

L’heureux couple a révélé en mars qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.

On pouvait voir le couple se regarder avec amour alors qu’ils berçaient sa bosse sur le tapis rouge lors de la première de La Petite Sirène.

Janette Manrara a montré son baby bump florissant lors d'une première de film à Londres