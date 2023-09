Le pro-Chine Muizzu mène les élections très surveillées aux Maldives : premiers résultats | Actualités électorales

Le dépouillement des voix est en cours pour l’élection présidentielle aux Maldives, avec des résultats partiels montrant le maire pro-chinois de la capitale de la nation insulaire, Mohamed Muizzu, prenant rapidement une avance sur le président sortant Ibrahim Mohamed Solih.

Le résultat des élections de samedi pourrait déterminer la bataille d’influence entre l’Inde et la Chine dans cette destination de lune de miel populaire dans l’océan Indien.

Muizzu, 45 ans, a contesté le vote en promettant de contrôler l’influence de l’Inde aux Maldives, notamment en expulsant le personnel militaire indien de l’archipel. Solih, qui brigue un second mandat de cinq ans, a rapproché les Maldives de New Delhi dans le cadre d’une politique de « priorité à l’Inde », obtenant plus d’un milliard de dollars de prêts du géant voisin pour financer des projets d’infrastructure clés.

Avec plus de 40 pour cent des bulletins de vote dépouillés, les résultats diffusés samedi par les médias maldiviens ont montré que Muizzu avait remporté 45 pour cent de tous les votes éligibles, tandis que Solih en avait 40 pour cent.

Pour gagner, un candidat devra recueillir plus de 50 pour cent des suffrages exprimés.

Dans le cas contraire, les deux meilleurs prétendants se dirigeront vers un second tour plus tard en septembre.

Six autres candidats étaient également en lice pour le scrutin de samedi.

En troisième position, avec 6,4 pour cent des voix, Ilyas Labeeb, ancien législateur du Parti démocratique maldivien (MDP) de Solih. Labeeb est le candidat des Démocrates, un parti fondé par l’ancien président Mohamed Nasheed, qui s’est brouillé avec Solih après avoir perdu une primaire présidentielle âprement disputée plus tôt cette année.

« Il est clair que la scission du MDP a coûté cher au président Solih et il aura besoin du soutien du parti de Nasheed pour gagner lors d’un probable second tour », a déclaré Azim Zahir, maître de conférences et chercheur en relations internationales et politique à l’Université d’Australie occidentale à Perth.

Quelque 282 395 personnes étaient éligibles pour voter lors des élections de samedi.

Environ 27 000 d’entre eux votent pour la première fois.

La Commission électorale a déclaré qu’environ 75 pour cent des électeurs éligibles avaient voté lors de l’élection de samedi. Il s’agit du taux de participation le plus faible de l’histoire récente à une élection présidentielle aux Maldives.