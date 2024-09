Le Prix Versailles sélectionne les plus beaux aéroports du monde 2024 | Nouvelles

Le Prix ​​Versailles La liste des plus beaux aéroports du monde pour 2024 a été annoncée avec six projets distingués pour leurs qualités esthétiques et leur impact sur l’expérience de voyage des utilisateurs dans cinq pays.

Parmi le groupe figuraient l’agrandissement dynamique du terminal E de Luis Vidal + Architects à l’aéroport Logan de Boston et la rénovation du terminal 2 de l’aéroport Changi de Singapour par BOIFFILS Architectures. Chacun affrontera ensuite les lauréats d’autres catégories sélectionnées pour les trois Titres mondiaux 2024 (Prix Versailles, Intérieur et Extérieur) dont les lauréats seront annoncés au Siège de l’UNESCO le 2 décembre.

« Les infrastructures du transport aérien évoluent, avec une prise de conscience croissante du rôle éminemment culturel qu’elles jouent. Parce que les aéroports sont responsables de la première impression des visiteurs, chacun est le modèle de sa destination. En mettant en valeur les atouts culturels, la conception et l’architecture d’un aéroport. l’aménagement peut favoriser une forme de tourisme dans lequel les voyageurs sont encouragés à être respectueux et attentifs. La préservation des ressources patrimoniales – naturelles, culturelles et sociales – d’un territoire est essentielle au développement d’un tourisme durable. Il est louable que les communautés aéroportuaires soient au cœur de ces changements. « , a souligné Jérôme Gouadain, secrétaire général du Prix Versailles, dans un communiqué de presse.

Aéroport international Zayed d’Abu Dhabi, Émirats arabes unis, Kohn Pedersen Fox Associates (KPF)