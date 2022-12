Le prix ultime pour un emploi en Coupe du Monde de la FIFA au Qatar

“La mort est une partie naturelle de la vie – que ce soit au travail, que ce soit dans votre sommeil.” La citation semble convenir à une réflexion philosophique. Cependant, ce n’était pas le cadre de son énoncé.

Interrogé sur un travailleur philippin décédé lors du tournoi, le directeur général de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar, Nasser al-Khater, a démenti le “faux récit” diffusé par les médias et a qualifié la mort de “partie naturelle de la vie”.

Il a été critiqué, bien sûr, en particulier par un groupe de défense des droits de l’homme. Mais sa réponse n’a pas répondu adéquatement à la de nombreux des rapports faisant état d’au moins des centaines (et selon certains, des milliers) de décès de travailleurs migrants pendant et avant le tournoi.

Il est également nécessaire de comprendre pourquoi la mort des travailleurs migrants est au centre des préoccupations ici.

En effet, selon Amnesty International, les travailleurs migrants représentent 90 % de la main-d’œuvre totale du Qatar.

Les organisations de défense des droits de l’homme ont découvert que depuis que le Qatar a remporté la Coupe du monde en 2010, de nombreux travailleurs migrants ont été confrontés à des salaires retardés ou impayés, au travail forcé, à de longues heures par temps chaud, à l’intimidation des employeurs et à l’impossibilité de quitter leur emploi en raison du parrainage du pays. système.

Et beaucoup ont payé le prix ultime – leur vie.

Combien sont morts ?

Il est difficile d’établir un chiffre exact.

Les gardiens reportage détaillé sur les conditions de travail épouvantables des travailleurs migrants et leurs décès sur 10 ans, a révélé en 2021 que 6 500 travailleurs migrants sud-asiatiques sont morts au Qatar depuis que le pays a remporté la Coupe du monde en 2010.

Ces travailleurs venaient d’Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka, selon le rapport.

Selon l’analyse par le Guardian des données de l’Inde, du Bangladesh, du Népal et du Sri Lanka, il y a eu 5 927 décès de travailleurs migrants entre 2011 et 2020. Par ailleurs, les données de l’ambassade du Pakistan au Qatar ont révélé 824 décès supplémentaires de travailleurs pakistanais entre 2010 et 2020.

Le nombre total de morts est nettement plus élevé car ces chiffres excluent les décès d’un certain nombre de pays, dont les Philippines et le Kenya, selon le rapport, ajoutant que les décès survenus au cours des derniers mois de 2020 sont également exclus.

Mais le nombre fourni par les autorités n’était que de 37. Le comité d’organisation de l’événement a déclaré qu’il y avait eu 37 décès parmi les travailleurs directement liés à la construction des stades de la Coupe du monde, dont 34 ont été classés comme “non liés au travail”.

Plus récemment, le chef de la Coupe du monde Hassan Al-Thawadi a déclaré qu’entre 400 et 500 travailleurs migrants était décédé à la suite de travaux sur des projets liés au tournoi, un chiffre nettement supérieur à ce qui avait été déclaré précédemment par des responsables qatariens.

UN rapport par l’Athletic se penche précisément sur cette question. Les «37 décès non liés au travail» lors de la construction du stade sont survenus (selon les autorités) à la suite de l’effondrement de travailleurs ou lorsque la cause du décès n’était pas immédiatement apparente. Sur un certificat de décès, ceux-ci sont généralement répertoriés comme des « causes naturelles ».

Ils ne sont généralement pas comptés parmi les décès d’individus liés au tournoi. “Ils appellent les décès non liés au travail s’ils ne savent pas comment ils sont morts”, a déclaré à l’Athletic Nick McGeehan, directeur fondateur de FairSquare qui a étudié les décès de travailleurs migrants dans les États du Golfe pendant plus d’une décennie. Il a appelé les “trois”. comprendre la “désinformation”.

« Les organisateurs classent uniquement les accidents comme liés au travail. Mais les jeunes de 20 ans ne meurent pas de causes naturelles. Vous ne pouvez pas mettre cela sur un certificat de décès, ce n’est pas une cause de décès”, a-t-il déclaré à la publication.

Le rapport explique également comment l’absence d’examen post-mortem des corps – en raison d’objections religieuses – a rendu difficile, même pour les organisations de défense des droits de l’homme, de fournir un chiffre exact. Pour ses propres rapports, Athletic s’en est tenu à “des milliers de morts”, ce qui, selon lui, était justifié par les données collectées par divers médias, ONG et organismes de défense des droits de l’homme au cours d’une décennie de blessures.

Pourquoi la figure est-elle importante ?

C’est important car au Qatar, seuls les décès « liés au travail » donnent lieu à indemnisation des familles des victimes.

McGeehan conteste que malgré l’obstruction religieuse aux autopsies qui existent, il y avait «encore beaucoup de technologie» à utiliser. “Il y a des autopsies IRM, des autopsies par biopsie et des autopsies verbales, en plus des autopsies de base”, a-t-il déclaré.

Il a dit qu’avec tous ces facteurs combinés, il était extrêmement rare qu’un service de santé soit incapable de déterminer comment quelqu’un est décédé. Le taux de décès inexpliqués dans un service de santé bien doté, comme celui du Qatar, devrait être de 1%, a-t-il déclaré.

Mais au Qatar, elle oscille entre 50 et 70 % de la population de travailleurs migrants.

Une histoire de malheur en Inde aussi

Un enquête menée par l’Indian Express dans la mort des travailleurs migrants indiens au Qatar a brossé un tableau sombre pour ceux qui avaient quitté le pays pour des opportunités d’emploi lucratives dans la nation du Golfe.

Pendant huit mois, la publication a cherché à localiser les familles des travailleurs migrants décédés au Qatar alors qu’ils travaillaient sur des projets ou des emplois liés à la Coupe du monde. Il a parlé à neuf de ces familles.

Les travailleurs décédés étaient les seuls soutiens de famille de sept de ces familles, indique le rapport, ajoutant que la majorité d’entre eux étaient des hommes en âge de travailler décédés principalement de “causes naturelles”.

Trois des neuf employés avaient moins de 30 ans, dont un qui n’avait que 22 ans, et cinq autres avaient moins de 50 ans. Les familles disent qu’il n’y avait pas d’antécédents médicaux dans plus de la moitié de ces cas, et elles ont appris le décès par des amis ou collègues des travailleurs du Qatar.

Parmi eux se trouvait Jagan Surukanti, 32 ans, de Mallapur à Telangana. Son père, Rajareddy, a déclaré à l’Indian Express : « Je sais seulement que mon fils y est allé en pleine forme. Et il est revenu dans une boîte.

“Il fabriquait des Tik Toks, puis il est mort”

Un reportage de la BBC sur la mort de travailleurs a raconté l’histoire d’Umesh Kumar Yadav, un Népalais de 32 ans qui s’était également rendu au Qatar. Issu d’une famille pauvre, son père Laxman Yadav avait vendu leur buffle pour payer 1 500 $ à un agent d’emploi qui avait promis de trouver un emploi.

(Un autre rapport du Guardian a également révélé comment, au cours de la dernière décennie, les travailleurs migrants à bas salaire ont été contraints de payer des milliards de dollars en frais de recrutement pour obtenir des emplois au Qatar, pays hôte de la Coupe du monde. Selon le gouvernement du Qatar, les entreprises se livraient à des recrutements illégaux. pratiques ont été sévèrement punies et 24 agences de recrutement ont été fermées et leurs licences révoquées pour avoir enfreint les lois qatariennes.)

Umesh avait l’habitude de publier des mises à jour régulières sur Tik Tok, où il pouvait être vu danser devant la ligne d’horizon fastueuse du Qatar ou dans son logement de style dortoir avec d’autres travailleurs migrants dans ses vidéos. Umesh a également publié des vidéos de lui-même travaillant sur des chantiers de construction, comme un sourire du haut d’une échelle.

Son dernier message était le 26 octobre de l’année dernière, lorsqu’il a partagé une vidéo de lui-même dansant la nuit devant des gratte-ciel annonçant la prochaine Coupe du monde.

Le 27 octobre, le cousin d’Umesh, Laxman, qui travaillait également au Qatar, a été informé de la mort de son frère. Il a déclaré à la BBC que les autorités de la construction lui avaient dit qu’Umesh montait l’échafaudage quand il a heurté quelque chose et s’est cassé, et il est tombé.

“Ils auraient dû s’occuper de la sécurité au travail”, a déclaré Laxman à la BBC. “Ils auraient dû tout revérifier avant d’autoriser les gens à travailler.”

Lorsque la BBC a contacté l’entreprise de construction pour laquelle travaillait Umesh, ils ont nié qu’un manquement à la sécurité ait causé sa mort. Selon leur déclaration, “l’accident est survenu à la suite de sa négligence et de son imprudence”.

Et maintenant, et qu’a dit la FIFA ?

Selon un rapport de Reuters, avant la Coupe du monde, les associations de football de dix pays européens, dont l’Angleterre et l’Allemagne, ont écrit une lettre ouverte à la FIFA, exhortant l’instance dirigeante mondiale à prendre des mesures pour améliorer les droits des travailleurs migrants au Qatar.

Plus tôt ce mois-ci, un groupe de 11 associations européennes de football a rencontré la FIFA, et l’instance dirigeante a confirmé son soutien à un bureau permanent de l’OIT à Doha pour soutenir et conseiller les travailleurs migrants.

L’Association anglaise de football a déclaré en septembre que les familles des travailleurs migrants au Qatar qui ont été blessés ou tués lors de la construction d’infrastructures pour la Coupe du monde de cette année devraient être indemnisées.

Les maillots portés par l’équipe des Pays-Bas pendant la Coupe du monde seront vendus aux enchères au profit des travailleurs migrants au Qatar, selon l’Association néerlandaise de football (KNVB).

Amnesty International et d’autres organisations de défense des droits ont lancé des appels à la FIFA pour qu’elle réserve 440 millions de dollars pour indemniser les travailleurs migrants au Qatar pour les violations des droits humains, ce qui correspond au prix en argent de la Coupe du monde.

La FIFA a déclaré qu’elle examinait la proposition d’Amnesty et mènerait un “processus de diligence raisonnable sans précédent concernant la protection des travailleurs concernés”.

La FIFA a poursuivi en disant qu’elle collaborait avec le comité d’organisation et avait déjà indemnisé un certain nombre de travailleurs.

Avec des contributions de Reuters.

