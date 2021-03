Au cours des cinq dernières décennies, les informaticiens ont construit des langages de programmation de plus en plus intuitifs, facilitant de plus en plus la création de logiciels pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les smartphones, les voitures et même les supercalculateurs. Les compilateurs s’assurent que ces langages sont traduits efficacement dans les uns et les zéros que les ordinateurs comprennent.

Mercredi, l’Association for Computing Machinery, la plus grande société mondiale de professionnels de l’informatique, a déclaré que le Dr Aho et le Dr Ullman recevraient le prix Turing de cette année pour leurs travaux sur les concepts fondamentaux qui sous-tendent les langages de programmation informatique. Décerné depuis 1966 et souvent appelé le prix Nobel d’informatique, le prix Turing s’accompagne d’un prix d’un million de dollars, que les deux universitaires et amis de longue date partageront.

