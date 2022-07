Le prix supposé du Motorola Edge 30 Ultra n’est que légèrement supérieur à celui du 30 Pro

Le produit phare de l’appareil photo 2022 de Motorola devrait être dévoilé en Chine plus tard ce mois-ci, le téléphone utilisera le nouveau capteur ISOCELL HP1 200MP de Samsung. Il a d’abord fuité avec son nom de code, “Frontier”, mais nous savons maintenant que le téléphone sera probablement commercialisé sous le nom de Motorola Edge 30 Ultra.

Leakster Nils Ahrensmeier prétend également savoir combien cela coûtera – 900 € pour une unité 12/256 Go. C’est juste 100 € de plus qu’un Edge 30 Pro (avec la même configuration de mémoire 12/256 Go). Bien sûr, le Pro dispose d’un appareil photo principal 50MP 1/1,55″ assez basique, pas à la hauteur du HP1, qui a un format optique 1/1,22″.











Motorola Edge 30 Ultra : les infos officielles jusqu’à présent

Le téléphone passera au nouveau chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et la rumeur dit qu’il ira jusqu’à 125 W de charge filaire (au lieu de 68 W) pour sa batterie de 4 500 mAh. L’affichage devrait être essentiellement le même, un panneau OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Motorola a dévoilé les focales des trois caméras de l’Edge 30 Ultra – 35, 50 et 85 mm. L’appareil photo principal de la plupart des téléphones est plus large que cela (environ 23 mm, disons) et ils ont une distance focale encore plus courte sur leur ultra large (environ 13 mm). Nous verrons bien assez tôt de quoi il s’agit.

Ahrensmeier prévient que les prix de l’Ultra peuvent varier. Il mentionne également le Motorola Edge 30 Neo, qui a déjà fui sous le nom de Edge 30 Lite. Celui-ci coûtera 400 € soit un peu moins que le prix de l’Edge 30.









Motorola Edge 30 Ultra (crédit image) • Motorola Edge 30 Neo, alias Lite (crédit image)

Le téléphone Lite/Neo devrait avoir un appareil photo principal de 64MP avec OIS et un ultra large de 13MP (pas d’autres modules à l’arrière). Il devrait être plus petit avec un OLED FHD + 6,28 pouces 120 Hz (caméra selfie 32MP). Il devrait être alimenté par un Snapdragon 695 avec une mémoire de 8/256 Go et une batterie de 4 020 mAh avec une charge rapide de 30 W.

Motorola dévoilera probablement les deux nouveaux ajouts à la famille Edge simultanément ce mois-ci.

