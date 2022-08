Le prix révélé de l’équipe la plus précieuse du sport mondial

Quiconque cherche à acheter la franchise devra débourser un joli centime

Les Cowboys de Dallas, l’équipe de la NFL affectueusement surnommée “l’équipe de l’Amérique”, ont un prix estimé tout à fait conforme à leur surnom après qu’il a été déterminé qu’ils sont la franchise sportive la plus précieuse au monde, selon des estimations récentes.

Selon Sportico, un site Web qui suit les acteurs de l’industrie mondiale du sport, les Cowboys sont estimés à une valeur colossale de 7,64 milliards de dollars (6,25 milliards de livres sterling) – une somme d’environ 630 millions de dollars (515 millions de livres sterling) de plus que la seconde équipe placée, les Yankees de New York au baseball.

Sportico est arrivé à ces totaux après avoir regardé sous le capot, pour ainsi dire, certains des empires financiers les plus dominants du sport, et après avoir interviewé une foule de banquiers, d’avocats et de divers représentants d’équipe étroitement liés à l’industrie.

Incroyablement, les Cowboys sont classés comme étant près de 2 milliards de dollars de plus que la deuxième équipe la plus chère de la NFL, les Rams de Los Angeles, dont la valeur est estimée à environ 5,91 milliards de dollars.

Ils ajoutent que la valeur moyenne des 32 équipes de la NFL est de 4,1 milliards de dollars (3,35 milliards de livres sterling) – un chiffre qui a augmenté d’environ 18% au cours des 12 derniers mois.

La valeur totale des clubs de la NFL serait de 132 milliards de dollars.

Une autre équipe de la NFL, les Denver Broncos, est actuellement en cours de vente à la famille Walton-Penner pour une somme estimée à 4,65 milliards de dollars, dans ce qui sera un record absolu pour une franchise sportive américaine.

En effet, 4 milliards de dollars semblent être la ligne proverbiale dans le sable lorsqu’il s’agit de déterminer la valeur d’une équipe sportive américaine.

Seize franchises de la NFL ont éclipsé ce chiffre, alors que la même chose peut être dite pour seulement quatre équipes de la NBA et trois de la MLB.

Lire la suite Les Cowboys de Dallas ont payé 2,4 millions de dollars pour régler les allégations de pom-pom girl – rapport

Une partie de ce qui a fait de Dallas une marchandise si chère, ce sont leurs liens avec diverses autres entreprises. Ils se sont associés aux Yankees de New York pour former une société hôtelière, Legends, tout en devenant la première équipe de la NFL à obtenir un parrainage de haut niveau avec Blockchain.com.

“Le sport n’est peut-être pas pour tout le monde, mais pour ceux qui l’aiment, c’est un vrai terreau fertile», a déclaré le vice-président exécutif des Cowboys, Stephen Jones, à Sportico.

“Qu’il s’agisse d’une plateforme Legends, d’une plateforme immobilière, d’une plateforme technologique, nous avons vu que vous pouvez utiliser The Star, les Cowboys et le sport pour vraiment améliorer les affaires.”

Le magnat américain Jerry Jones est propriétaire, président et directeur général des Cowboys depuis 1989. Il a remporté trois Super Bowls tout au long de son mandat avec l’équipe depuis qu’il l’a achetée pour seulement 140 millions de dollars à HR ‘Bum’ Bright.

Tout n’a pas été simple pour Jones : en 2013, les Texans l’ont élu personnalité sportive la moins appréciée dans un sondage publié par Sports Illustrated.

Mais à en juger par les estimations de la valeur nette de ses actifs, le terme « rire jusqu’à la banque » vient certainement à l’esprit.