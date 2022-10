Le prix Prime Early Access de Pixel 6 atteint de nouveaux sommets

D’accord, cette offre Pixel 6a que nous avons publiée plus tôt est bonne. Vous devriez vraiment courir vers cela si vous avez un budget limité. Cependant, voici une raison de ne pas le faire – le Pixel 6 est presque aussi bon marché aujourd’hui pour cette étrange chose Prime Early Access.

Le Google Pixel 6, le quasi-phare de l’année dernière, est tombé à 379 $ chez Amazon pour la journée. C’est une remise de 220 $ sur un téléphone qui était déjà bon marché lorsqu’il a fait ses débuts à 599 $. Son prix est inférieur à celui du Pixel 6a n’importe quel autre jour.

Pourquoi un Pixel 6 plutôt que le Pixel 6a ? Vous obtenez un système de caméra plus avancé. Vous obtenez un affichage à 90 Hz. L’écran est également légèrement plus grand. Vous bénéficiez d’une recharge sans fil. Vous obtenez une plus grande batterie. Vous obtenez plus de RAM. Vous obtenez une résistance à l’eau et à la poussière IP68. Vous obtenez un peu plus et ne payez que 50 $ de plus, même avec la baisse de prix ridicule d’aujourd’hui sur le Pixel 6a.

Besoin de plus d’informations ? Voici notre avis sur le Pixel 6.

Pour le moment, seule la version Stormy Black du Pixel 6 est affichée au prix de 379 $. Si vous vouliez Kinda Coral ou Sorta Seafoam, vous n’avez pas de chance.

Lien de l’offre Amazon