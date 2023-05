À peine 10 jours après le couronnement du roi Charles III à Londres, sa belle-fille reçoit un prix à New York.

Meghan Markle sera honorée lors des Women of Vision Awards 2023 de mardi, qui célèbrent les « actrices du changement féministe » et les « leaders de base puissants ». La duchesse de Sussex recevra son prix de Gloria Steinem, qui a cofondé la Fondation Mme, qui gère les prix.

Alors que la mère de deux enfants est célébrée, plusieurs experts royaux ont contesté le moment du prix. Le 12 avril, Buckingham Palace a confirmé que l’ancienne actrice américaine n’assisterait pas au couronnement du roi à Londres. Au lieu de cela, la femme de 41 ans est restée dans sa maison californienne avec ses deux jeunes enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet. Son mari, le prince Harry, qui s’est battu publiquement avec sa famille, est arrivé seul à la cérémonie. L’homme de 38 ans est retourné en Californie avec son costume Dior toujours en place.

Christopher Andersen, auteur de « Le roi, » a déclaré à Fox News Digital que le moment n’aurait pas pu être plus mauvais, étant donné que la duchesse était visiblement absente du « moment le plus important de la vie de Charles et d’un moment singulier de l’histoire du monde ».

« Quelle gifle à l’homme qui l’a accompagnée dans l’allée quand son propre père ne s’est pas présenté à son mariage, et au pays qu’elle a adopté, pour le meilleur ou pour le pire, comme le sien », a déclaré Andersen.

« Vous savez, la charité commence à la maison », a-t-il partagé. « La plupart du temps, Harry ressemble à un poisson hors de l’eau, et vous n’avez pas besoin d’être un expert pour voir qu’il souffre toujours. Si elle est vraiment une personne sensible et attentionnée, elle se donnerait pour priorité d’aider à guérir. la relation de son mari avec son frère le prince William et le roi. Se marier dans la famille royale, accepter un titre, puis renflouer pour profiter de votre nouveau statut de superstar mondiale semble, eh bien, ringard.

L’ANCIEN AMI DE MEGHAN MARKLE AFFIRME QUE LA DUCHESSE L’A ABANDONNÉE LORSQU’IL SORTAIT DU PRINCE HARRY

Dans un profil annonçant Markle comme gagnante de la cérémonie de cette année, l’ancienne star de « Suits » a été décrite comme une « féministe, championne des droits de l’homme et de l’équité entre les sexes et modèle mondial ».

« Son plaidoyer tout au long de sa vie pour les femmes et les filles reste un fil constant qu’elle tisse à travers des entreprises humanitaires et commerciales », a révélé l’annonce.

Alors que l’ancienne première dame Hilary Clinton était une ancienne lauréate, Andersen ne pense pas que le prix laisse penser que Markle poursuivra une carrière en politique. Pendant des années, des rumeurs ont persisté selon lesquelles la duchesse avait les yeux rivés sur Washington, où elle pourrait poursuivre son travail de plaidoyer concernant les femmes et les jeunes filles.

« Comme je l’ai déjà dit, Meghan vise à être la prochaine Oprah – un titan du multimédia avec un réel poids politique », a déclaré Andersen. « Elle ne se présentera pas aux élections parce que je pense qu’elle a la peau beaucoup trop fine. Mais elle veut avoir un impact sur les prochaines élections. Meghan est très franche sur les problèmes et les candidats, alors attendez-vous à la voir sur la piste électorale. . »

Mais une chose que la dernière réalisation de Markle fait est d’envoyer un message à la famille royale britannique, a insisté Andersen.

« Elle dit clairement qu’elle a sa propre vie, qu’elle fait les choses qu’elle pense importantes », a-t-il noté. « Elle semble également dire qu’obtenir un trophée de Gloria Steinem est plus important pour elle que de voir le père de son mari couronné roi d’Angleterre. C’est un geste en face destiné à la famille royale qu’elle vient de snober. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« C’est drôle, n’est-ce pas – qu’elle renonce essentiellement à être un membre senior de la famille royale et tout ce qui va avec, juste pour être une autre influenceuse », a-t-il allégué. « Comme tant d’autres choses dans la vie de Meghan, ce prix n’est pas un hasard. Peu de temps après avoir déménagé à Montecito, elle a tenu à se lier d’amitié avec Steinem, car elle a tant d’autres personnes influentes. »

Markle est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé le prince britannique en 2018. À l’époque, le duc et la duchesse étaient célébrés comme le nouveau visage juvénile de la monarchie. L’actrice a également apporté une touche de glamour hollywoodien à la famille royale. De nombreux observateurs espéraient que Markle aiderait les Windsors à se connecter avec les jeunes dans une nation de plus en plus multiculturelle.

Cependant, ces rêves se sont rapidement effondrés lorsque le couple a fait sa sortie royale en 2020. À l’époque, ils ont allégué que les responsables du palais étaient insensibles aux problèmes de santé mentale de Markle alors qu’elle tentait de naviguer dans la vie royale.

Le couple a également affirmé que la duchesse faisait face à des attitudes racistes de la part de la presse britannique, ce qui avait contribué à leur décision de quitter le pays.

Depuis son déménagement en Amérique du Nord, le couple a exprimé à plusieurs reprises ses griefs. Ils ont accordé une interview télévisée à Oprah Winfrey en 2021 qui a été vue par près de 50 millions de personnes dans le monde. Après le lancement en décembre 2022 d’une docu-série Netflix en six parties intitulée « Harry & Meghan », qui détaille davantage leurs luttes, les mémoires explosives de Harry « Spare » ont été publiées en janvier de cette année.

L’acrimonie entre Harry et sa famille s’est à nouveau révélée au public en avril. À l’époque, le duc et la duchesse de Sussex ont confirmé qu’on leur avait demandé de quitter Frogmore Cottage, leur domicile au Royaume-Uni.

LE COMPOSITEUR GALLOIS N’ÉTAIT PAS MEGHAN MARKLE EN » DÉGUISEMENT » APRÈS UNE BLAGUE DE COURONNEMENT VIRALE : » JE REGARDE DE CETTE FAÇON TOUT LE TEMPS «

Kinsey Schofield, l’animatrice du podcast « To Di For Daily », a déclaré à Fox News Digital qu’elle pensait que le prix était « un partenariat stratégique » pour aider à élever la marque Sussex en Californie et, à son tour, ouvrir davantage de portes à Markle.

« Je crois qu’elle essaie de se démarquer de manière indépendante – loin du prince Harry », a déclaré Schofield. « Meghan travaille prétendument sur la saison 2 de son podcast [‘Archetypes’]… et pourrait planifier une relance de son blog. Je pense que parce que Harry et Meghan ont été si francs à propos de leurs griefs avec la famille de Harry, les gens les aiment ou les détestent et c’est une position difficile à occuper. Elle aura des opportunités, mais il y aura d’intenses critiques en cours de route. »

« La marque Sussex a désespérément besoin d’un soutien étant donné que sa popularité dans les sondages des deux côtés de l’étang a chuté », a déclaré Hilary Fordwich, spécialiste de la royauté britannique. « Meghan Markle, entachée de scandales liés à des affirmations erronées, a certainement besoin de consolider son statut après les coups de poing publics dirigés contre la famille royale. »

« Que la plupart des choses soient positives ou négatives est souvent subjective, donc la description même de ce prix est au mieux douteuse », a-t-elle partagé. « Il est donné à ceux qui ont eu un » impact positif significatif « . On se demande exactement à quel impact « positif » ils font référence. »

« Si le prix est censé mettre en valeur ses efforts philanthropiques, il y a des millions de personnes qui font plus d’une heure de travail par semaine au nom d’une association caritative, comme indiqué dans leurs récentes déclarations de revenus », a poursuivi Fordwich. « En tant que consultant en affaires qui a récemment présidé les Easter Seals Advocacy Awards, je peux dire que les récompenses présentent normalement une opportunité positive pour l’amélioration de la marque et la projection d’une image positive. Cependant, de tels principes de marque supposent que les lauréats ne sont pas des hypocrites, il faut ‘vivre ses valeurs’, ne contredisant ainsi pas de prétendus principes par des actions contrastées. »

Charles est devenu roi à la mort de sa mère, la reine, en septembre 2022 à 96 ans. Alors que l’homme de 74 ans commence officiellement son règne, les Sussex devront également entamer un nouveau chapitre de leur vie, ont fait valoir des experts royaux. . Et ils ont insisté pour que le couple ait du pain sur la planche.

LE PRINCE HARRY SNOBBÉ PAR LA FAMILLE ROYALE ALORS QUE MEGHAN MARKLE RANDONNE AVEC DES AMIS

« Est-ce que Meghan est une actrice du changement, ou plus précisément, une perturbatrice ? En tant que « femme de vision », elle devait certainement savoir dans quoi elle s’embarquait lorsqu’elle a épousé le prince Harry », a déclaré Andersen. « Une fois le Megxit lancé, elle a dû également considérer que leur décision aurait un impact dévastateur sur Charles, William et la défunte reine – des attaques qui ont frappé au cœur même de la monarchie. »

« Ensuite, il y a eu la fusillade d’attaques contre les proches de Harry et le monde dans lequel ils opéraient: des accusations de racisme, de luttes intestines et d’intimidation si graves que Meghan a été poussée à des pensées suicidaires – toutes servies à une Oprah gob-smacked, puis en une docu-série Netflix écoeurante, et enfin dans les pages des mémoires de Harry », a expliqué Andersen. « Il est très douteux que cette femme visionnaire vienne de réaliser à quel point tout cela se retournerait contre lui – que la grande majorité des Britanniques condamneraient Harry pour avoir apparemment tourné le dos à ce droit d’aînesse, et qu’ils seraient encore plus en colère contre Meghan pour l’avoir soi-disant convaincu de le faire. J’en suis sûr, elle n’a pas non plus prédit à quelle vitesse le soutien aux Sussex commencerait à s’éroder aux États-Unis alors que les Américains regardaient Harry et Meghan conclure un accord après un gros accord avec Netflix, Spotify, Penguin Random House et d’autres géants de l’entreprise. «

« Pour le grand public, les Sussex ont été un peu trop », a-t-il poursuivi. « Est-ce que Meghan obtiendrait jamais l’attention qu’elle a maintenant si elle n’avait pas épousé Harry? Leur romance et leur mariage de conte de fées l’ont propulsée du statut de l’une des stars d’une série télévisée assez mineure à une entité mondiale – une potentielle princesse Diana. C’est un fine ligne qu’elle marche ici. Étrangement, tout le drame entre Harry et le reste de sa famille lui profite.

« Tous ces gros titres – même les plus négatifs – gardent au moins les deux Sussex sous les yeux du public », a-t-il ajouté.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.