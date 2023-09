Le prix Nobel suédois renverse sa politique d’invitation. La Russie, la Biélorussie, l’Iran et le leader d’extrême droite sont les bienvenus

STOCKHOLM (AP) — La Fondation Nobel, qui administre les prestigieux prix, a inversé sa politique d’invitation et a invité la Russie, la Biélorussie et l’Iran, ainsi que le chef d’un parti d’extrême droite suédois, qui avait été précédemment interdit.

Vidar Helgesen, directeur exécutif de la fondation privée, a déclaré dans un communiqué qu’il existait une tendance mondiale selon laquelle « le dialogue entre ceux qui ont des points de vue divergents est réduit ».

Pour contrer cela, a-t-il déclaré, « nous élargissons désormais nos invitations à célébrer et à comprendre le prix Nobel et l’importance de la science libre, de la culture libre et des sociétés libres et pacifiques ».

La fondation a déclaré que l’invitation pour les événements de 2023 avait été étendue à tous les pays ayant des missions diplomatiques en Suède et en Norvège et aux partis « qui ont une représentation parlementaire via des élections démocratiques », ajoutant que « cette approche commune favorise les opportunités de transmettre les messages importants du prix Nobel. à tous, et à l’avenir cette pratique sera commune à l’ensemble de l’organisation.

L’année dernière, les envoyés diplomatiques de Russie et de Biélorussie n’ont pas été autorisés à assister aux cérémonies de remise de prix et aux banquets fastueux, qui ont toujours lieu le 10 décembre, en raison de la guerre en Ukraine, et l’ambassadeur d’Iran a également été exclu en raison de « la gravité des problèmes ». et une situation qui s’aggrave » dans le pays.

Tous les prix Nobel sont décernés à Stockholm, à l’exception du prix Nobel de la paix, qui est décerné à Oslo.

La fondation a également adressé l’invitation au chef du parti démocrate suédois, Jimmie Akesson, qui a décliné l’invitation, déclarant sur Facebook que « malheureusement, je suis occupé ce jour-là ».

Les dirigeants des partis politiques suédois sont traditionnellement invités au banquet, mais Akesson, qui dirige un parti nationaliste aux racines d’extrême droite, a été snobé dans le passé. Les démocrates suédois, considérés par certains comme une menace pour les valeurs fondamentales de la société scandinave, notamment la tolérance à l’égard des demandeurs d’asile originaires des zones de conflit du Moyen-Orient et d’Afrique, sont arrivés en deuxième position aux élections législatives de 2022.

Les lauréats du prix Nobel de cette année seront annoncés début octobre.

The Associated Press