Le prix Nobel récompense les scientifiques à l’origine des vaccins à ARNm contre le Covid

« J’allais à des réunions et présentais ce sur quoi je travaillais, et les gens me regardaient et disaient : ‘Eh bien, c’est très bien, mais pourquoi ne faites-vous pas quelque chose de valable avec votre temps ? L’ARNm ne fonctionnera jamais.’. Mais Katie et moi avons continué à pousser », a déclaré le professeur Wiseman au programme Newshour de la BBC.