Le prix Nobel Ernaux est la marraine du grain français

L’écrivaine française Annie Ernaux a reçu jeudi le prix Nobel de littérature.

Ses livres, dont elle a publié plus de 20, sont souvent écrits à travers une lentille autobiographique.

En dépit d’être un auteur à succès, Ernaux a continué à travailler car elle voulait écrire sans obligations financières.

Très populaire pour ses romans d’une simplicité trompeuse s’appuyant sur l’expérience personnelle de la classe et du genre, la lauréate du prix Nobel de littérature Annie Ernaux est une sorte de Marcel Proust de la classe ouvrière française.

Au fil d’une vingtaine d’ouvrages – dont beaucoup sont des textes scolaires en France depuis des décennies -, elle s’est penchée sans ménagement sur l’un des grands tabous du pays – la classe – souvent à travers le prisme de sa propre vie.

Elle est ainsi devenue une pionnière pour toute une génération d’écrivains français issus de milieux durs et immigrés.

Virginie Despentes de la renommée de “Vernon Subutex” l’a saluée comme une influence clé et Edouard Louis, dont le premier roman sur le fait de grandir gay et dans la pauvreté dans le nord de la France a été traduit dans plus de 20 langues, a déclaré qu’il avait été “profondément affecté par le pouvoir et beauté” de l’oeuvre d’Ernaux.

Ses livres sont le grain de l’huître littéraire française, offrant une alternative, comme elle le dit, à “l’admiration inconditionnelle pour la jolie phrase”.

Ils sont également passés à l’écran, avec Événementadapté de son propre travail semi-autobiographique sur l’avortement illégal, nominé pour un prix BAFTA cette année.

Mon histoire, votre histoire

Hors de France, la reconnaissance de son travail n’est venue que depuis quelques années, notamment après la traduction en anglais de son ouvrage phare de 2008, Les annéesqui a été nominé pour le prestigieux Man Booker International Prize en 2019.

Dans ce document, Ernaux a utilisé des photos de famille ainsi que des bribes de culture populaire pour rappeler sa vie et explorer l’impact d’événements historiques plus importants.

Les expériences personnelles sont la source de tout le travail d’Ernaux et elle est la pionnière du genre “autofiction” en France, qui donne une forme narrative à l’expérience de la vie réelle.

“Quand j’écris, je n’ai pas l’impression de regarder à l’intérieur de moi, je regarde à l’intérieur d’un souvenir”, a-t-elle dit un jour.

Renommée et honte

Ernaux, née le 1er septembre 1940 à Yvetot en Normandie, et qui a grandi au-dessus d’un petit café-boutique tenu par ses parents, se qualifie de “transfuge de classe”.

Elle a exploré cela dans plusieurs de ses livres et, ce faisant, a offert une bouée de sauvetage littéraire à de jeunes écrivains issus également de milieux modestes.

Gravir l’échelle sociale a également laissé sa marque et elle a été franche sur la culpabilité et la honte de ce qu’elle ressentait comme un acte de trahison contre ses parents et leur mode de vie.

“Écrire est ce que je peux faire de mieux… en tant que transfuge, acte politique et cadeau”, a déclaré Ernaux, qui a quitté la maison pour l’université à l’âge de 18 ans.

Annie Ernaux. (Photo : Camilla Morandi – Corbis/Corbis via Getty Images)

Modèle féministe

Ernaux est un modèle féministe pour beaucoup – indépendante et franche et quelqu’un qui a traversé des expériences assez déchirantes.

Son premier roman “Cleaned Out” en 1974 était un récit froid mais déchirant d’un avortement qu’elle a subi dans sa jeunesse et qu’elle avait caché à sa famille.

Elle s’est mariée au milieu de la vingtaine et a eu deux garçons, mais a divorcé en 1984 et a élevé ses fils seule, continuant son écriture et son enseignement dans la banlieue parisienne de Cergy-Pontoise, où elle vit toujours.

Ernaux a déclaré que sa décision de garder un emploi de jour était due à sa peur de tout perdre – une inquiétude enracinée dans les luttes ouvrières de sa jeunesse – et aussi au désir de garder son écriture libre d’obligations financières.

“Si je faisais de l’écriture mon seul métier je serais obligé de vouloir que mes livres se vendent”, et cette “nécessité matérielle” déteint sur l’oeuvre pourtant inconsciemment, “elle la tache”.

Ces dernières années, Ernaux a été une voix forte soutenant le mouvement #MeToo, qui a mis plus de temps à décoller en France avec des personnalités comme l’actrice Catherine Deneuve défendant initialement la “galanterie” masculine et le droit des hommes à draguer les femmes.

“J’avais tellement honte pour Deneuve”, a déclaré Ernaux, décrivant ses propos comme “le reflet d’un groupe de femmes privilégiées”.

“En France, on entend tellement parler de notre culture de la séduction, mais ce n’est pas de la séduction, c’est de la domination masculine.”