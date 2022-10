Le prix Nobel décerné pour ses travaux sur la chimie du “clic”

STOCKHOLM-

Trois scientifiques des États-Unis et du Danemark ont ​​reçu conjointement le prix Nobel de chimie de cette année pour avoir développé un moyen de “coller des molécules ensemble” qui peut être utilisé pour concevoir de meilleurs médicaments.

Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal et K. Barry Sharpless ont été cités pour leurs travaux sur la chimie du clic et les réactions bioorthogonales, qui sont utilisées pour fabriquer des médicaments anticancéreux, cartographier l’ADN et créer des matériaux adaptés à un objectif spécifique.

“Il s’agit d’assembler des molécules”, a déclaré Johan Aqvist, membre de l’Académie royale des sciences de Suède, qui a annoncé les gagnants mercredi à l’Institut Karolinska de Stockholm, en Suède.

Sharpless, qui a déjà remporté un prix Nobel en 2001 et est maintenant la cinquième personne à recevoir le prix deux fois, a d’abord proposé l’idée de connecter des molécules à l’aide de “boucles” chimiques au tournant du millénaire, a déclaré Aqvist.

“Le problème était de trouver de bonnes boucles chimiques”, a-t-il déclaré. “Ils doivent réagir les uns avec les autres facilement et spécifiquement.”

Meldal, basé à l’Université de Copenhague, au Danemark, et Sharpless, qui est affilié à Scripps Research, en Californie, ont trouvé indépendamment les premiers candidats de ce type qui s’emboîteraient facilement les uns avec les autres mais pas avec d’autres molécules, conduisant à des applications dans la fabrication de médicaments et polymères.

Bertozzi, qui est basé à l’Université de Stanford en Californie, “a porté la chimie du clic à un nouveau niveau”, a déclaré le panel Nobel.

Elle a trouvé un moyen de faire fonctionner la chimie du clic à l’intérieur des organismes vivants sans les perturber, en établissant une nouvelle méthode connue sous le nom de réactions bioorthogonales. Ces réactions sont maintenant utilisées pour explorer les cellules, suivre les processus biologiques et concevoir des médicaments anticancéreux expérimentaux qui agissent de manière plus ciblée.

Bertozzi a déclaré qu’elle était “absolument stupéfaite” de recevoir le prix.

“Je ne suis toujours pas tout à fait certaine que c’est réel, mais cela devient de plus en plus réel de minute en minute”, a-t-elle déclaré.

L’année dernière, le prix a été décerné aux scientifiques Benjamin List et David WC MacMillan pour avoir trouvé un moyen ingénieux et plus respectueux de l’environnement de construire des molécules qui, selon le panel Nobel, “bénéficient déjà grandement à l’humanité”.

Une semaine d’annonces de prix Nobel a débuté lundi avec le scientifique suédois Svante Paabo recevant le prix de médecine pour avoir dévoilé les secrets de l’ADN de Néandertal qui ont fourni des informations clés sur notre système immunitaire.

Trois scientifiques ont remporté conjointement le prix de physique mardi. Le Français Alain Aspect, l’Américain John F. Clauser et l’Autrichien Anton Zeilinger avaient montré que de minuscules particules peuvent conserver une connexion les unes avec les autres même lorsqu’elles sont séparées, un phénomène connu sous le nom d’intrication quantique, qui peut être utilisé pour l’informatique spécialisée et pour crypter des informations.

Les prix se poursuivent avec la littérature jeudi. Le prix Nobel de la paix 2022 sera annoncé vendredi et le prix d’économie lundi.

Les prix sont dotés d’une récompense en espèces de 10 millions de couronnes suédoises (près de 900 000 dollars) et seront remis le 10 décembre. L’argent provient d’un legs laissé par le créateur du prix, l’inventeur suédois Alfred Nobel, en 1895.