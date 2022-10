Le prix Nobel de physique pourrait se concentrer sur la lumière

L’Académie suédoise des sciences doit annoncer mardi le prix Nobel de physique.

Les experts soupçonnent que le Britannique John B. Pendry pourrait être le récipiendaire de cette année.

Pendry est célèbre pour sa cape “d’invisibilité” qui utilise des matériaux pour plier la lumière afin de rendre les objets invisibles.

Plier et manipuler la lumière pour rendre les objets invisibles ou l’exploiter plus efficacement pour produire de l’électricité font partie des découvertes qui devraient remporter le prix Nobel de physique mardi.

L’Académie royale des sciences de Suède doit annoncer le gagnant à 11h45 (9h45 GMT).

L’année dernière, l’académie a récompensé Syukuro Manabe, du Japon et des États-Unis, et l’Allemand Klaus Hasselmann pour leurs recherches sur les modèles climatiques, tandis que l’Italien Giorgio Parisi a également été récompensé pour ses travaux sur l’interaction du désordre et des fluctuations dans les systèmes physiques.

David Pendlebury, directeur de Clarivate – une organisation qui surveille de près les lauréats potentiels dans le domaine des sciences – a déclaré que le comité resterait probablement terrestre cette année.

Il a déclaré à l’AFP :

Il y a eu tellement de prix d’astrophysique, de cosmologie, rien que ces dernières années. Donc je ne pense pas que ce soit sur la table cette année.

Il a dit qu’un choix probable pourrait être le Britannique John B. Pendry, qui est devenu célèbre pour sa “cape d’invisibilité”, où il utilise des matériaux pour plier la lumière afin de rendre les objets invisibles.

D’autres gagnants potentiels sont Sajeev John et l’Américain Eli Yablonovitch, qui ont découvert en 1987 des cristaux photoniques capables de contrôler et de manipuler le flux de lumière.

Photovoltaïque ?

Ulrika Bjorksten, commentatrice scientifique pour la radio publique suédoise, a déclaré que l’académie pourrait également se concentrer sur le photovoltaïque : la conversion de la lumière en électricité.

Bjorksten a déclaré que les travaux sur la pérovskite – un matériau découvert par le minéralogiste russe Lev Perovski au 19ème siècle – pourraient être reconnus.

Cela pourrait orienter l’académie vers le britannique Henry Snaith, professeur de physique à l’Université d’Oxford, qui développe de nouveaux matériaux et structures pour les cellules solaires hybrides.

La découverte relativement récente que les pérovskites aux halogénures métalliques peuvent fonctionner de manière extrêmement efficace dans les cellules solaires à couches minces fait de lui un concurrent, a déclaré Bjorksten.

“Il est à l’origine de la raison pour laquelle tant d’attention a été accordée à la pérovskite”, a déclaré Bjorksten à l’AFP.

Le parc Nam-Gyu de Corée du Sud pourrait également être un candidat pour ses recherches sur l’amélioration de la stabilité des cellules photovoltaïques.

D’autre part, les spécialistes du photovoltaïque pourraient être négligés tant le domaine est vaste, selon Bjorksten.

“C’est vraiment difficile … parce qu’il y a tellement de personnes impliquées”, a déclaré Bjorksten.

Linus Brohult, rédacteur en chef du bureau scientifique de la chaîne publique suédoise SVT, a déclaré que l’expert en microphysique Stephen Quake pourrait être considéré pour des travaux sur la dynamique des fluides microscopiques.

Femmes absentes

Seules quatre femmes – Marie Curie (1903), Maria Goeppert Mayer (1963), Donna Strickland (2018) et Andrea Ghez (2020) – ont remporté le prix Nobel de physique depuis la création du prix en 1901.

“Cela reflète les conditions injustes dans la société, en particulier dans les années passées mais toujours existantes”, a déclaré à l’AFP Goran Hansson, secrétaire général de l’Académie suédoise des sciences, l’année dernière.

Les quotas ont cependant été exclus.

Hanson a dit :

Nous voulons que chaque lauréat (soit) soit accepté… parce qu’il a fait la découverte la plus importante, et non en raison de son sexe ou de son origine ethnique.

L’année dernière, 12 hommes et une femme ont remporté le prix Nobel, tous les clins d’œil scientifiques allant aux hommes.

Le prix de physique est suivi de celui de chimie mercredi, les prix très regardés de littérature et de paix étant respectivement annoncés jeudi et vendredi.

Pour le prix de littérature, les critiques ont déclaré à l’AFP qu’ils pensaient que l’Académie suédoise pourrait opter pour un auteur plus grand public cette année, après avoir sélectionné des écrivains moins connus au cours des deux dernières années.

L’année dernière, l’auteur tanzanien Abdulrazak Gurnah a gagné, tandis que la poète américaine Louise Gluck a été couronnée en 2020.

Le prix de la paix devrait revêtir une importance particulière cette année compte tenu de l’invasion russe de l’Ukraine.

La Cour pénale internationale, chargée d’enquêter sur les crimes de guerre en Ukraine, a été mentionnée comme lauréate possible cette année, aux côtés du dissident russe emprisonné Alexei Navalny et de la chef de l’opposition biélorusse Svetlana Tikhanovskaya.