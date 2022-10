Le prix Nobel de physique décerné pour avoir jeté les bases de l’informatique quantique

Trois scientifiques qui ont contribué à jeter les bases de l’informatique quantique a reçu le prix Nobel de physique 2022 Mardi. Alain Aspect, Jean Clauser et Anton Zeilinger a détaillé le phénomène particulier appelé intrication qui relie le comportement de deux minuscules particules et qui est maintenant utilisé pour effectuer des calculs quantiques.

L’intrication relie deux états de deux petites particules telles que des photons, les plus petites impulsions lumineuses possibles. Albert Einstein, sceptique quant au phénomène mais qui s’est avéré plus tard faux, a appelé l’intrication “action effrayante à distance”, car il semble si particulier que les propriétés d’une particule puissent être liées à celles d’une autre même si les deux étaient isolées de sorte qu’aucune les informations sur l’un pouvaient parvenir à l’autre.

Des années 1970 aux années 1990, Clauser, Aspect et Zeilinger ont mené une série d’expériences de plus en plus sophistiquées sur l’intrication. Einstein et ses collègues ont suggéré que quelque chose au-delà de la mécanique quantique appelée “variables cachées” expliquerait l’intrication. Les expériences des lauréats du prix Nobel ont détaillé une idée de la physique quantique qui a réfuté les variables cachées et a finalement développé un processus appelé téléportation qui est crucial pour les manipulations quantiques.

Ces recherches ont contribué à ouvrir la voie à l’industrie de l’informatique quantique d’aujourd’hui, dans lequel un nombre croissant d’entités intriquées appelées qubits peuvent être utilisées pour traiter des données. Bien que la technologie reste naissante, les géants de la technologie et les startups progressent régulièrement, investissant des milliards de dollars pour développer des ordinateurs quantiques qui, dans les années à venir, pourraient effectuer certains calculs hors de portée des ordinateurs conventionnels.

Niklas Elmehed/Prix Nobel de sensibilisation



L’Académie royale des sciences de Suède, qui décerne chaque année le prix Nobel, compare l’expérience pour tester des variables cachées à une machine qui lance deux balles, une blanche et une noire, pour séparer les personnes, Alice et Bob. Si Alice attrape une balle blanche, elle sait que Bob en a attrapé une noire. Mais avant que les balles ne soient vues, chaque balle est en fait dans un état gris inconnu.

L’idée des variables cachées postule qu’avant que les balles ne soient lancées, chacune savait en effet si elle deviendrait noire ou blanche. La mécanique quantique postule que ces deux boules, dans un état intriqué, sont devenues noires ou blanches au hasard.

Les lauréats du prix Nobel ont étudié une idée appelée inégalité de Bell qui aide à déterminer quelle explication est vraie. La mécanique quantique viole l’inégalité de Bell.

Zeilinger a travaillé à l’Université de Vienne en Autriche ; Clauser chez JF Clauser & Assoc. Aux Etats-Unis; et Aspect à l’Université Paris-Saclay et à l’École Polytechnique en France.