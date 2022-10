Le prix Nobel de physiologie décerné pour le séquençage du génome de Néandertal

Le 2022 Prix ​​Nobel de physiologie et médecine a été décerné lundi au scientifique suédois Svante Pääbo pour avoir séquencé le génome de l’homme de Néandertal. Pääbo a également trouvé des preuves ADN d’un autre hominidé éteint, le Denisova, en extrayant l’ADN d’un fragment d’os de doigt trouvé avec d’autres restes anciens.

Le travail de Pääbo s’est concentré sur l’établissement de nouvelles normes pour l’extraction et le traitement de l’ADN préhistorique. Cet ADN se dégrade avec le temps et peut être contaminé par des micro-organismes, ainsi que par l’homme. Pääbo a pu découvrir des moyens de naviguer dans ces problèmes tout en étant le premier à séquencer le génome de l’homme de Néandertal, le parent éteint le plus proche de l’homme.

Au cours de son travail, Pääbo a prélevé l’ADN d’un fragment d’os d’un jeune hominidé extrait de la grotte Denisova dans les montagnes de l’Altaï en Russie. L’analyse a confirmé que l’os provenait d’un hominidé nettement différent de ceux précédemment connus. Il a nommé le nouvel hominidé le Denisova, et il a été découvert plus tard que les humains se mélangeaient avec lui, ainsi que les Néandertaliens, pendant les périodes de coexistence.

Pääbo travaille actuellement avec l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutive à Leipzig, en Allemagne, ainsi qu’avec l’Institut des sciences et technologies d’Okinawa au Japon.

Les prix Nobel sont parmi les récompenses les plus prestigieuses au monde, honorant les contributions dans les mondes de la science, de la littérature et de la paix, et ceux de cette année sont annoncés de ce lundi au lundi prochain 10 oct..