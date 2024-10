Le prix Nobel de la paix est décerné aux victimes de l’attaque nucléaire américaine — RT World News

Le comité basé à Oslo a évoqué la menace d’utilisation d’armes nucléaires dans les conflits actuels.

Le Comité Nobel norvégien a décerné cette année le Prix de la paix à une organisation japonaise anti-armes nucléaires, citant la menace que de telles armes soient utilisées dans les conflits actuels. Le Japon est le seul pays au monde à avoir subi une frappe nucléaire.

Nihon Hidankyo, le mouvement populaire des survivants de la bombe atomique des villes d’Hiroshima et de Nagasaki, a reçu le Prix de la Paix « pour ses efforts visant à parvenir à un monde sans armes nucléaires », a déclaré le Comité dans un communiqué vendredi. Les témoignages fournis par le groupe ont démontré que « Les armes nucléaires ne doivent plus jamais être utilisées » a-t-il ajouté.

Les deux villes japonaises ont été touchées par deux bombes atomiques américaines dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, en août 1945. On estime que 120 000 personnes ont été tuées, et un nombre comparable est mort de brûlures et de radiothérapies au cours des mois et des années qui ont suivi.















« Les armes nucléaires d’aujourd’hui ont un pouvoir destructeur bien plus grand. Ils pourraient tuer des millions de personnes et auraient un impact catastrophique sur le climat. Une guerre nucléaire pourrait détruire notre civilisation. » a prévenu le comité du prix Nobel.

« Les puissances nucléaires modernisent et améliorent leurs arsenaux ; de nouveaux pays semblent se préparer à acquérir des armes nucléaires ; et des menaces sont proférées d’utiliser des armes nucléaires dans une guerre en cours », a-t-il ajouté.

La Russie a averti ces dernières semaines que l’implication croissante des puissances nucléaires occidentales dans le conflit ukrainien pourrait la forcer à recourir à l’option atomique.

Les politiques destructrices de l’Occident pourraient aboutir à une confrontation militaire directe entre puissances nucléaires, a prévenu mercredi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Washington devrait envisager « catastrophique » conséquences d’une éventuelle escalade, a-t-elle ajouté.

Le président Vladimir Poutine a proposé le mois dernier une mise à jour de la doctrine nucléaire du pays, en réponse aux délibérations des partisans occidentaux de Kiev sur l’opportunité d’autoriser l’Ukraine à utiliser des armes de haute précision de fabrication étrangère pour frapper des cibles situées au plus profond de la Russie.

Poutine a suggéré que la nouvelle stratégie nucléaire devrait traiter « agression contre la Russie par tout État non nucléaire, mais avec la participation ou le soutien d’un État nucléaire » comme un « attaque conjointe » cela franchirait le seuil du nucléaire.

Les principaux partisans de l’Ukraine, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, possèdent tous des arsenaux nucléaires. La proposition de Poutine visant à actualiser la doctrine nucléaire russe devrait décourager les pays occidentaux de soutenir une agression contre Moscou, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.