Le prix Nobel de la paix décerné à Ales Bialiatski et à des organisations russes et ukrainiennes de défense des droits de l’homme

“Ils ont promu pendant de nombreuses années le droit de critiquer le pouvoir et de protéger les droits fondamentaux des citoyens.” Parmi les lauréats figurent Alias ​​Bialiatski, emprisonné en Biélorussie, le Mémorial russe et le Centre ukrainien pour les libertés civiles.

Le Comité Nobel norvégien s’est concentré sur les organisations documentant les crimes de guerre et les violations des droits de l’homme. C’est la deuxième année consécutive qu’une entité russe est célébrée avec ce prix.

Le prix est une médaille d’or et un prix de 1,14 million de dollars.

Il a été créé par la volonté de l’homme d’affaires et inventeur suédois Alfred Nobel en 1895 dans le but de célébrer les personnes ou les organisations œuvrant pour la “fraternité entre les nations”, de réduire les armées permanentes et de promouvoir les “congrès de la paix”. Au fil des ans, ces critères ont été interprétés comme incluant également la promotion des droits de l’homme.