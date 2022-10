Le prix Nobel de la paix à des militants de Biélorussie, de Russie et d’Ukraine – Kelowna Capital News

Des militants des droits de l’homme d’Ukraine, de Biélorussie et de Russie ont remporté vendredi le prix Nobel de la paix, une forte réprimande au président russe Vladimir Poutine, dont l’invasion de l’Ukraine a rompu des décennies de paix presque ininterrompue en Europe, et au président biélorusse, son allié autoritaire.

Le Comité Nobel norvégien a décerné le prix 2022 au militant biélorusse emprisonné Ales Bialiatski, au groupe russe Memorial et à l’organisation ukrainienne Center for Civil Liberties.

Berit Reiss-Andersen, présidente du comité norvégien du prix Nobel, a déclaré que le panel voulait honorer “trois défenseurs exceptionnels des droits de l’homme, de la démocratie et de la coexistence pacifique”.

“Nous sommes au milieu d’une guerre et nous parlons de deux régimes autoritaires et d’une nation en guerre et nous voudrions souligner l’importance de la société civile”, a-t-elle déclaré.

En Ukraine, le comité Nobel a ressenti un certain ressentiment pour avoir récompensé le groupe ukrainien aux côtés d’activistes de Russie et de Biélorussie, dont le gouvernement a autorisé les forces russes à attaquer l’Ukraine depuis son territoire au début de la guerre.

Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a tweeté que le comité Nobel avait “une compréhension intéressante du mot ‘paix’ si les représentants de deux pays qui en ont attaqué un troisième reçoivent” le prix ensemble.

« Ni les organisations russes ni biélorusses n’ont été en mesure d’organiser la résistance à la guerre », a-t-il ajouté.

Le ministère biélorusse des Affaires étrangères a dénoncé le comité Nobel pour avoir honoré Bialiatski, le porte-parole qualifiant ses choix ces dernières années de si “politisés” qu'”Alfred Nobel en avait assez de se retourner dans sa tombe”.

Olav Njølstad, directeur de l’Institut norvégien Nobel, a rétorqué : “Eh bien, je suis sûr que nous comprenons mieux la volonté et les intentions d’Alfred Nobel que la dictature de Minsk.”

Interrogé pour savoir si le comité Nobel réprimandait intentionnellement Poutine, dont le 70e anniversaire est vendredi, Reiss-Andersen a déclaré que le prix n’était contre personne mais pour les valeurs démocratiques défendues par les gagnants. Cependant, elle a noté que les gouvernements russe et biélorusse “réprimaient les militants des droits de l’homme”.

C’était la deuxième année consécutive que le gouvernement répressif de Poutine était implicitement réprimandé avec le prix. Il a été décerné l’année dernière à Dmitry Muratov, rédacteur en chef du journal indépendant russe Novaya Gazeta, et à la journaliste philippine Maria Ressa, pour leurs efforts en faveur de la liberté d’expression. Les deux ont lutté au cours de la dernière année.

Bialiatski était un leader du mouvement démocratique en Biélorussie au milieu des années 1980 et a continué à faire campagne pour les droits de l’homme et les libertés civiles. Il a fondé l’organisation non gouvernementale Human Rights Center Viasna.

Il a été arrêté à la suite de manifestations en 2020 contre la réélection du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Il reste en prison sans procès et risque jusqu’à 12 ans de prison s’il est reconnu coupable.

“Malgré d’énormes difficultés personnelles, M. Bialiatski n’a pas cédé un pouce dans son combat pour les droits de l’homme et la démocratie en Biélorussie”, a déclaré Reiss-Andersen.

La chef de l’opposition biélorusse en exil, Sviatlana Tsikhanouskaya, en visite à Paris, a déclaré à l’Associated Press qu’elle se sentait “honorée et ravie” que Bialiatski fasse partie des lauréats et pensait que cela mettrait davantage l’accent sur les violations des droits humains dans son pays.

Tsikhanouskaya, dont le mari est également emprisonné, a déclaré que Bialiatski « souffre beaucoup dans les cellules disciplinaires » en Biélorussie.

Svetlana Alexievich, journaliste et écrivain biélorusse qui a remporté le prix Nobel de littérature 2015, a qualifié Bialiatski de « figure légendaire ». Elle a ajouté que Bialiatski est “gravement malade” et a besoin de soins médicaux, mais qu’il est “peu probable qu’il soit libéré de derrière les barreaux”.

“Ce que Viasna, fondé par lui, a fait et fait dans les circonstances actuelles, est dans son esprit, dans sa philosophie”, a déclaré Alexievitch aux journalistes.

Memorial a été fondé en Union soviétique en 1987 pour assurer la mémoire des victimes de la répression communiste. Il a continué à compiler des informations sur les violations des droits de l’homme et à suivre le sort des prisonniers politiques en Russie. La plus haute cour du pays a ordonné sa fermeture en décembre, la dernière mesure prise dans le cadre d’une répression implacable contre les militants des droits, les médias indépendants et les partisans de l’opposition.

Tatyana Glushkova, membre du conseil d’administration du Memorial Human Rights Defence Center, a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles le Kremlin considère le groupe comme une menace est qu’il comprend et informe les gens sur les “parallèles entre le régime de Poutine et le régime soviétique”.

Glushkova a noté que le prix avait été remis au groupe le jour où il devait à nouveau comparaître devant le tribunal de Moscou – cette fois sur une affaire liée à son immeuble de bureaux dans le centre de Moscou.

Le Centre pour les libertés civiles a été fondé en 2007 pour promouvoir les droits de l’homme et la démocratie en Ukraine pendant une période de troubles dans le pays. Suite à l’invasion russe en février, le groupe a travaillé pour documenter les crimes de guerre russes contre les civils ukrainiens.

“Le centre joue un rôle de pionnier en vue de tenir les coupables responsables de leurs crimes”, a déclaré Reiss-Andersen.

Un chercheur du centre, Volodymyr Yavorskyi, a déclaré que le prix était important pour l’organisation car “pendant de nombreuses années, nous avons travaillé dans un pays invisible”.

“L’activité des droits de l’homme est la principale arme contre la guerre”, a déclaré Yavorskyi, qui est marié à une Biélorusse et a vécu dans la capitale biélorusse, Minsk, jusqu’en mai 2021, date à laquelle il a été expulsé avec son fils de 9 ans. Il est interdit d’entrer en Biélorussie pendant 10 ans et a déclaré que les forces de l’ordre l’avaient battu pendant les interrogatoires.

Le prix est doté d’une récompense en espèces de 10 millions de couronnes suédoises (près de 900 000 dollars) et sera remis le 10 décembre. L’argent provient d’un legs laissé par le créateur du prix, l’inventeur suédois Alfred Nobel, en 1895.

Olav Njoelstad, le secrétaire du comité des prix, a déclaré à l’AP que si Bialiatski n’est pas en mesure de recevoir le prix en personne, il peut demander à un représentant de le récupérer pour lui, comme l’a fait le gagnant polonais Lech Walesa en 1983. Sinon, le comité pourrait choisir de placer symboliquement une chaise vide sur la scène, comme ce fut le cas lorsque le militant chinois des droits humains emprisonné Liu Xiaobo a gagné en 2010.

—Hanna Arhirova, Frank Jordans et Vanessa Gera, Associated Press

