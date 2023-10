Le prix Nobel de la paix 2023 décerné à l’Iranien Narges Mohammadi

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES — Le prix Nobel de la paix a été décerné vendredi à Narges Mohammadi, un militant iranien des droits de l’homme emprisonné. Elle est la cinquième personne à recevoir ce prix alors qu’elle est en prison. La présidente du Comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen, a déclaré que ce prix mettrait en lumière la lutte pour les droits des femmes dans ce pays du Moyen-Orient. Il y avait 351 candidats pour le prix Nobel de la paix 2023, soit le deuxième plus grand nombre de candidats jamais enregistré, selon l’organisation.

Mohammadi a commencé sa carrière de plusieurs décennies en promouvant la société civile et les droits des femmes. Aujourd’hui, elle travaille depuis la prison et s’oppose aux conditions dans lesquelles elle et ses codétenues sont détenues, en particulier le recours à la torture et à l’isolement cellulaire.

Accusé de « diffusion de propagande », l’homme de 51 ans purge une peine de 10 ans dans la célèbre prison d’Elvin à Téhéran, pour une peine qui comprend 154 coups de fouet.

Le prix Nobel de médecine décerné aux scientifiques qui ont jeté les bases des vaccins à ARN messager

L’année dernière, Mohammadi a publié le livre « White Torture » sur le recours par l’Iran à l’isolement cellulaire et à la privation sensorielle contre elle et ses codétenus.

« Le but de la torture blanche est de rompre définitivement le lien entre le corps et l’esprit d’une personne pour la forcer à renoncer à son éthique et à ses actes », a-t-elle écrit.

Mohammadi a écrit la préface du livre pendant une brève permission de prison pour raisons médicales l’année dernière. Elle a clôturé la section en promettant : « Ils seront à nouveau derrière les barreaux, mais je n’arrêterai pas de faire campagne jusqu’à ce que les droits de l’homme et la justice prévalent dans mon pays. »

Et cette année, à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Mahsa Amini, la jeune femme arrêtée pour violation du code vestimentaire et décédée alors qu’elle était sous la garde de la police des mœurs iranienne, Mohammadi a organisé une manifestation depuis l’intérieur de la prison d’Elvin. Elle et trois autres femmes ont brûlé leur foulard, selon un article publié sur sa page de réseaux sociaux.

La détermination de Mohammadi à continuer de travailler malgré son emprisonnement « est porteuse d’un message puissant », a déclaré un autre militant iranien et ancien collègue, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour des raisons de sécurité.

« Narges Mohammadi est l’une des rares à être non seulement restée en Iran, mais à rester active, qu’elle soit libérée ou emprisonnée », a-t-elle déclaré. Son exemple est une source d’inspiration au sein de la communauté militante et parmi les jeunes qui continuent de faire face aux tentatives des dirigeants du pays d’écraser la dissidence.

L’Iran procède à des vagues d’arrestations visant des militants, des journalistes et des intellectuels pour tenter d’éradiquer la dissidence et de renforcer les restrictions sociales. Après le déclenchement des manifestations suite à la mort d’Amini l’année dernière, les autorités iraniennes ont arrêté quelque 20 000 personnes.

Mohammadi a été honorée par Reporters sans frontières, le Gala littéraire PEN America et le Prix mondial de la liberté de la presse des Nations Unies pour son travail en faveur des droits humains et son engagement en faveur d’un journalisme menacé.

Mohammadi et deux autres journalistes iraniens reconnus par les Nations Unies, « ont payé un lourd tribut pour leur engagement à rapporter et à transmettre la vérité », a déclaré Zainab Salbi, présidente du jury international des professionnels des médias qui a choisi les lauréats du prix de la liberté de la presse.

« Nous nous engageons à leur rendre hommage et à garantir que leurs voix continueront à résonner dans le monde entier jusqu’à ce qu’ils soient en sécurité et libres », a déclaré Salbi.

Sans doute le plus célèbre des prix décernés par Alfred Nobel dans son testament de 1895, le Prix de la Paix comprend une médaille d’or et une récompense de plus d’un million de dollars pour un individu ou une organisation qui contribue le plus à la « fraternité entre les nations », réduisant les armées permanentes ou détenant des troupes. conférences de paix. La définition a depuis été élargie pour inclure le travail humanitaire et la lutte pour les droits de l’homme.

Alors que ce prix prestigieux était autrefois réservé aux hommes politiques et aux dirigeants, ces dernières années, il a été de plus en plus attribué à des organisations et des individus promouvant les droits de l’homme et le travail humanitaire. En pleine guerre en Europe, le prix de l’année dernière a été décerné à des militants et des organisations de défense des droits humains en Biélorussie, en Russie et en Ukraine, tandis qu’en 2021, il a été décerné à des journalistes russes et philippins pour avoir défendu la liberté d’expression.

Le dernier dirigeant politique à avoir reçu ce prix, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed en 2019 pour ses efforts de paix avec l’Érythrée voisine, a été critiqué après qu’une guerre civile brutale a éclaté dans le nord de ce pays africain.

L’écrivain norvégien Jon Fosse reçoit le prix Nobel de littérature 2023

Seul parmi les prix décernés par les institutions suédoises, le Prix de la Paix est décerné par un comité norvégien composé de cinq membres choisis par le parlement norvégien, conformément aux souhaits de Nobel.

Les motivations politiques possibles de ce prix sont toujours examinées de près pour voir quel genre de message le comité envoie au monde.

Le prix Nobel de la paix a été décerné 103 fois entre 1901 et 2022. Parmi les autres lauréats célèbres du prix de la paix figurent la défenseure de l’éducation des filles, Malala Yousafzai, la militante des droits civiques, Martin Luther King Jr. et l’humanitaire catholique, Mère Teresa, entre autres.

Katalin Kariko et Drew Weissman, dont les recherches ont jeté les bases des vaccins à ARN messager, ont reçu le prix Nobel de médecine le 2 octobre. (Vidéo : Reuters)

Plus tôt cette semaine, le prix Nobel de médecine a été décerné lundi à deux scientifiques dont les recherches ont jeté les bases de vaccins à ARN messager qui ont transformé la menace de pandémie de coronavirus. Mardi, trois scientifiques qui ont étudié le domaine flou de l’électron ont reçu le prix Nobel de physique 2023.