Le prix Nobel de chimie décerné pour la découverte de points quantiques utilisés dans les lampes LED

Les scientifiques Moungi Bawendi (de gauche à droite), Louis Brus et Alexei Ekimov sont vus sur un écran lors de l’annonce du prix Nobel de chimie. (Photo de Steffen Trumpf/alliance photo via Getty Images)

Le prix Nobel de chimie 2023 a été attribué à Moungi Bawendi, Louis Brus et Alexei Ekimov.

Ils ont créé de minuscules particules, suffisamment petites pour agir à un niveau quantique.

Les points quantiques sont utilisés dans les produits LED, mais pourraient avoir un avenir plus grand dans tous les domaines, des panneaux solaires à la communication cryptée.

Les scientifiques Moungi Bawendi, Louis Brus et Alexei Ekimov ont remporté le prix Nobel de chimie 2023 pour « la découverte et la synthèse de points quantiques », qui éclairent les écrans d’ordinateur et de télévision et sont utilisés par les médecins pour cartographier les tumeurs.

« Les lauréats du prix Nobel (…) ont réussi à produire des particules si petites que leurs propriétés sont déterminées par des phénomènes quantiques. Ces particules, appelées points quantiques, revêtent désormais une grande importance en nanotechnologie », a déclaré le Comité Nobel de chimie dans un communiqué. .

« Les chercheurs pensent qu’à l’avenir, ils pourraient contribuer à une électronique flexible, à de minuscules capteurs, à des cellules solaires plus fines et à une communication quantique cryptée. »

Les nanoparticules et les points quantiques sont utilisés dans les lampes LED et peuvent également être utilisés pour guider les chirurgiens lors de l’élimination des tissus cancéreux.

Ce prix, vieux de plus d’un siècle, est décerné par l’Académie royale des sciences de Suède et vaut 11 millions de couronnes suédoises (997 959 dollars).

Plus tôt mercredi, l’académie semble avoir publié par inadvertance les noms des trois scientifiques qui, selon elle, ont remporté le prix Nobel de chimie de cette année.

Bawendi est professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), Brus est professeur émérite à l’Université de Columbia et Ekimov travaille pour Nano crystals Technology Inc.

Brus a été embauché par AT&T Bell Labs en 1972, où il a passé 23 ans, consacrant une grande partie de son temps à l’étude des nanocristaux.

Bawendi est né à Paris et a grandi en France, en Tunisie et aux États-Unis. Bawendi a effectué ses recherches postdoctorales auprès de Brus, puis a rejoint le MIT en 1990 et est devenu professeur en 1996.

Ekimov est né en Union soviétique et a travaillé pour l’Institut d’optique d’État Vavilov avant de déménager aux États-Unis. En 1999, Ekimov a été nommé scientifique en chef chez Nanocristals Technology Inc.

Troisième prix de cette année, le Nobel de chimie fait suite à ceux de médecine et de physique annoncés plus tôt cette semaine.

Créés par la volonté de l’inventeur et chimiste suédois de la dynamite Alfred Nobel, les prix récompensant les réalisations scientifiques, littéraires et de paix sont décernés depuis 1901, avec quelques interruptions, principalement dues aux guerres mondiales.

Le prix d’économie est un ajout ultérieur financé par la banque centrale suédoise.

Alors que les prix de chimie sont parfois éclipsés par le prix de physique et ses célèbres lauréats tels qu’Albert Einstein, les lauréats en chimie comprennent de nombreux grands scientifiques, dont le pionnier de la radioactivité Ernest Rutherford et Marie Curie, qui a également remporté le prix de physique.

Le prix de chimie de l’année dernière a été décerné aux scientifiques Carolyn Bertozzi, Morten Meldal et Barry Sharpless pour leurs travaux pionniers en matière de « chimie clic », découvrant des réactions qui permettent aux molécules de s’assembler pour créer de nouveaux composés. (1 $ = 11,0225 couronnes suédoises)