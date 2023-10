Le prix Nobel de chimie décerné à 3 chercheurs sur les points quantiques

Le prix Nobel de chimie a été décerné mercredi à Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus et Alexei I. Ekimov pour avoir été les pionniers du nanomonde. Les nouveaux lauréats ont découvert et développé des points quantiques, des semi-conducteurs constitués de particules si petites que leurs électrons ont à peine de la place pour respirer.

Les semi-conducteurs sont des cristaux qui contribuent à alimenter nos appareils électroniques. Mais alors que les cristaux traditionnels peuvent être assez gros au niveau moléculaire, un point quantique n’est constitué que de quelques milliers d’atomes écrasés dans un espace de seulement quelques nanomètres de diamètre. La différence de taille entre un point quantique et un ballon de football est à peu près la même que la différence entre un ballon de football et la Terre, a déclaré la Fondation Nobel.

« Pendant longtemps, personne n’aurait cru qu’il serait possible de fabriquer des particules aussi petites », a déclaré Johan Aqvist, président du comité Nobel de chimie de l’Académie, lors de la conférence de presse annonçant les lauréats 2023. Présentant le sujet avec cinq flacons colorés alignés devant lui, qui, selon lui, contenaient des points quantiques dans une solution liquide, il a déclaré : « Mais les lauréats de cette année ont réussi. »

La nouvelle de la victoire attendue des lauréats a été rapportée plus tôt mercredi matin dans les médias suédois, une fuite très inhabituelle qui a ensuite été rapportée. par Reuters et The Associated Press plusieurs heures avant l’annonce officielle de l’Académie royale des sciences de Suède qui décerne le prix.