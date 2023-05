Le prix moyen du loyer a augmenté de 9,6 % pour atteindre 2 002 $ au Canada

Les loyers au Canada ont augmenté de 9,6 % par rapport à 2022, le prix mensuel moyen demandé pour une unité résidentielle étant désormais de 2 002 $. C’est également une augmentation de 20% par rapport au creux pandémique de 1 662 $ en avril 2021, selon les données de Rentals.ca.

Le site Web de recherche d’appartements indique que Vancouver et Toronto continuent d’être les villes les plus chères pour trouver une location, le prix moyen demandé pour un appartement d’une chambre atteignant 2 787 $ à Vancouver et 2 526 $ à Toronto en avril 2023, et les deux chambres allant pour 3 741 $ à Vancouver et 3 290 $ à Toronto. Depuis les creux pandémiques d’avril 2021, les prix des condos et des appartements ont augmenté de 47 % à Vancouver et de 41 % à Toronto.

« À l’avenir, le taux annuel de croissance des loyers devrait rester élevé en raison de la croissance démographique record et de la faible accessibilité à la propriété, mais devrait également se modérer car les loyers sont comparés aux niveaux entièrement récupérés il y a un an », a déclaré un communiqué de Rentals.ca. « Par rapport au creux pandémique d’avril 2021, les loyers ont le plus augmenté pour les appartements de deux chambres avec une croissance de 20%. »

Les villes et les banlieues de Vancouver et de Toronto et des environs ont rempli le reste des dix endroits les plus chers à louer au Canada, avec des unités d’une chambre annoncées pour une moyenne de 2 330 $ à Burnaby, 2 260 $ à Mississauga, 2 239 $ à Etobicoke, 2 216 $ à Vaughan, 2 171 $ à Burlington, 2 144 $ à North York, 2 075 $ à Brampton et 2 067 $ à Scarborough. Etobicoke, North York et Scarborough sont toutes d’anciennes municipalités qui font partie de Toronto depuis 1998.

L’endroit le plus cher à louer à l’extérieur de la Colombie-Britannique et de l’Ontario était Halifax, classé numéro 18 au Canada à 1 862 $ par mois pour une chambre à coucher. De l’autre côté de la rivière d’Ottawa, Gatineau était numéro 21 et la plus chère au Québec à 1 745 $, devant Montréal à 1 655 $ et classée numéro 25. Ottawa elle-même était classée numéro 14 à 1 940 $. En Alberta, Calgary était en tête au 27e rang à 1 607 $, comparativement à Edmonton au 32e rang à 1 163 $ pour un appartement d’une chambre.

La moyenne pour un appartement ou une copropriété d’une chambre à l’échelle nationale était de 1 753 $, soit une hausse de 10 % par rapport à l’année précédente. La moyenne pour un appartement de deux chambres était de 2 120 $, également en hausse de 10 %.

Dans l’ensemble, les prix moyens demandés pour tous les types d’annonces d’appartements et de copropriétés ont augmenté le plus en Ontario, à 2 421 $ (hausse de 17 % depuis 2022), en Alberta, à 1 500 $ (15 %) et au Québec, à 1 850 $ (11 %). D’un mois à l’autre, l’Alberta a connu la plus forte augmentation à 2,7 %. La province la plus abordable pour trouver une location était la Saskatchewan, avec une moyenne de 1 098 $ par mois.

Les données sont basées sur les inscriptions mensuelles sur Rentals.ca et diffèrent de l’analyse des loyers publiée annuellement par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.