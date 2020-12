Le marché immobilier résidentiel chinois a augmenté pour le 33e mois consécutif en novembre, ce qui a incité le gouvernement à poursuivre son rythme de mesures de refroidissement du marché pour éviter le type de risque qui a conduit à la crise des prêts subprime de 2008 aux États-Unis.

Le prix moyen des maisons en novembre dans 70 villes a augmenté de 4% par rapport à il y a un an, même si le rythme de croissance a été le plus lent en six mois, selon les données du Bureau national des statistiques. Le prix moyen a augmenté de 4,3% en octobre par rapport à il y a un an.

Pourtant, il y avait « de plus en plus de signes d’une frénésie d’achat dans les maisons neuves ou d’occasion [property] dans les grandes villes comme Shanghai « , a déclaré Song Yulin, un cadre supérieur de l’agence immobilière de la ville Baonuo. » Les autorités locales sont prêtes à intervenir pour stabiliser le marché en cas de hausse folle des prix des maisons.

Obtenez les dernières informations et analyses de notre newsletter Global Impact sur les grandes histoires en provenance de Chine.

Le refus obstiné des prix des logements de céder aux contrôles du gouvernement souligne pourquoi le régulateur bancaire chinois Guo Shuqing a désigné l’immobilier comme le «rhinocéros gris» du secteur bancaire national, une métaphore qui fait référence à un événement catastrophique prévisible, généralement dans les services financiers. .

Le secteur immobilier a été l’un des principaux moteurs de l’économie chinoise car il crée des dizaines de millions d’emplois, génère des milliards de yuans en taxes, droits de timbre et revenus de vente de terres pour les autorités locales à travers le pays. Dans le même temps, cependant, l’abordabilité du logement – en particulier les maisons d’entrée de gamme pour les acheteurs d’une première maison et les jeunes couples au premier échelon de l’échelle immobilière – est une question brûlante pour le Parti communiste au pouvoir, dont le contrat politique avec la population l’exige pour éviter que les prix des maisons ne montent en flèche.

Soucieuses d’utiliser des instruments contondants comme le taux directeur de la banque centrale, les autorités locales recourent à des mesures administratives pour contenir les prix des logements. Les résidents de Shanghai, qui n’ont pas plus de deux maisons pour chaque ménage, doivent verser au moins 70% de la valeur de leur deuxième propriété comme acompte, soit le double du paiement minimum pour les acheteurs d’une première maison.

L’histoire continue

Guo Shuqing, président de la China Banking and Insurance Regulatory Commission, s’exprimant lors du Forum de Lujiazui à Shanghai, le 13 juin 2019. Photo: Bloomberg alt = Guo Shuqing, président de la China Banking and Insurance Regulatory Commission, s’exprimant lors du Forum de Lujiazui à Shanghai, le 13 juin 2019. Photo: Bloomberg

Le gouvernement a une autre grande préoccupation au fond de son esprit: la nécessité d’empêcher l’éclatement de la bulle immobilière d’accabler le secteur des services financiers du pays avec des créances douteuses, qui pourraient devenir incontrôlables et devenir une crise financière à part entière, d’autant plus que 2020 est censée être une autre année record pour les défauts de paiement des entreprises.

Les prêts hypothécaires dans la propriété représentaient 39% du total des prêts bancaires en Chine, a déclaré Guo, cité par le Nouvelles de Shanghai Securities.

« Il est prudent de dire que le marché immobilier est actuellement le plus grand rhinocéros gris en termes de risques financiers », a déclaré le journal public cité.

Le prix moyen des maisons en novembre a légèrement augmenté de 0,1% par rapport au mois précédent, le gain mensuel le plus lent depuis mars, par rapport à l’augmentation de 0,2% en octobre, selon les dernières données.

Les prix des maisons étant toujours élevés, on peut s’attendre à un certain resserrement marginal des politiques immobilières, car la politique globale continue de se normaliser alors que le gouvernement chinois maîtrise la pandémie de coronavirus, a déclaré Goldman Sachs dans une note de recherche.

Selon une étude menée conjointement par les Nations Unies et l’Académie chinoise des sciences sociales (CASS), des prix élevés des logements dans les grandes villes menaceraient leur compétitivité car il leur serait difficile d’attirer les talents mondiaux.

Cet article a été initialement publié dans le South China Morning Post (SCMP), le reportage vocal le plus fiable sur la Chine et l’Asie depuis plus d’un siècle. Pour plus d’histoires SCMP, veuillez explorer l’application SCMP ou visiter le Facebook et Twitter pages. Copyright © 2020 South China Morning Post Publishers Ltd.Tous droits réservés.

Copyright (c) 2020. South China Morning Post Publishers Ltd. Tous droits réservés.