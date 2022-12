Le prix moyen des maisons au Canada a de nouveau diminué en novembre, pour s’établir à 632 802 $

Le ralentissement en cours sur le marché canadien de l’habitation s’est poursuivi le mois dernier, selon de nouveaux chiffres de l’Association canadienne de l’immeuble, le prix de vente moyen tombant à un peu plus de 630 000 $ et le nombre de ventes de maisons en baisse de près de 40 %.

Le groupe, qui représente plus de 100 000 agents immobiliers à travers le pays, a déclaré que le nombre de maisons vendues en novembre avait chuté de 38,9 % par rapport au même mois il y a un an. Novembre n’est généralement pas un mois chargé pour les ventes de maisons, car le temps plus frais pousse souvent les acheteurs à l’écart à cette période de l’année. Mais le marché a été particulièrement froid cette année.

Le prix de vente moyen d’une maison qui s’est inscrite au service d’inscriptions multiples de l’ACI était de 632 802 $. C’est 12% de moins qu’il y a un an, et une baisse de 22% par rapport au pic atteint en février de cette année.

C’était avant que la Banque du Canada ne lance sa campagne agressive de hausses de taux, qui a étouffé les voiles du marché en rendant les emprunts beaucoup plus coûteux.

“Il n’y a pas eu de grandes surprises dans les chiffres du logement de novembre, les données montrant les mêmes tendances de baisse des ventes et de modération des prix que nous observons depuis plusieurs mois maintenant”, a déclaré la présidente du CREA, Jill Oudil.

L’économiste Rishi Sondhi de la Banque TD affirme que les chiffres du marché de l’habitation de novembre continuent de brosser le tableau d’un marché en ralentissement

“La demande continue de baisser sous le poids de la hausse des taux d’intérêt”, a-t-il déclaré, notant que la banque centrale a déjà relevé son taux d’intérêt une fois depuis la période couverte par les données. “Nous pensons qu’ils augmenteront légèrement leur taux au début de l’année prochaine. Tout cela indique une baisse continue des ventes dans les mois à venir.”