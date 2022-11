Le prix moyen des maisons a baissé de plus de 170 000 $ depuis février

Le marché canadien de l’habitation a poursuivi son ralentissement le mois dernier, le volume des ventes de maisons ayant diminué de plus d’un tiers par rapport à la période de prospérité de l’année dernière — et les prix ayant également baissé de près de 10 % depuis lors.

L’Association canadienne de l’immeuble, qui représente les agents immobiliers, a déclaré mardi dans un communiqué que le prix de vente moyen national d’une maison vendue en octobre s’élevait à 644 643 $. C’est une baisse de 9,9 % par rapport au même mois un an plus tôt, et encore plus par rapport au sommet de 816 720 $ en février 2022.

C’était avant que la Banque du Canada ne lance sa campagne agressive de hausse des taux d’intérêt pour freiner l’inflation. La banque centrale a relevé son taux directeur une demi-douzaine de fois depuis lors, et l’impact sur le marché du logement a été dramatique.

Les prix de vente moyens ont baissé de plus de 20 % depuis février, avec des baisses observées dans presque tous les marchés du pays.

Cependant, l’ACI affirme que le prix de vente moyen peut être trompeur, car il est facilement faussé par les ventes sur les grands marchés coûteux comme Toronto et Vancouver, de sorte qu’il annonce un chiffre différent, connu sous le nom d’indice des prix des logements, comme étant une meilleure mesure marché.

Le HPI s’est établi à 756 200 $ en octobre. Cela représente une baisse de 1,2 % au cours du mois, ce qui, selon l’ACI, est la plus faible baisse depuis juin. Mais c’est aussi une baisse de 8,2 % par rapport à ce qu’elle était il y a six mois.

Quelle que soit la façon dont vous décomposez les chiffres, les données sur le marché canadien de l’habitation en montrent un qui est beaucoup plus froid qu’il ne l’était auparavant, mais l’ACI a noté qu’il n’est pas difficile de voir des preuves que les choses changent également de direction.

“Octobre a fourni un autre mois de données suggérant que le ralentissement des marchés immobiliers canadiens se termine”, a déclaré l’économiste de l’ACI, Shaun Cathcart. “Les ventes ont en fait augmenté de septembre à octobre, et la baisse des prix d’un mois à l’autre s’est atténuée pour le quatrième mois consécutif.”

