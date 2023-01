Le prix Mega Millions de 940 millions de dollars est le dernier des jackpots massifs

DES MOINES, Iowa (AP) – Appelez cela l’âge d’or des jackpots de loterie.

Ou pour le dire autrement, que se passe-t-il avec tous les énormes prix de loterie ?

Le dernier lot à gagner est un jackpot Mega Millions de 940 millions de dollars, avec un tirage prévu pour vendredi soir. Le prix se classe au sixième rang dans l’histoire des États-Unis.

Cela survient moins de deux mois après qu’un joueur californien a remporté un jackpot Powerball record de 2,04 milliards de dollars. Les joueurs ont également remporté des prix de loterie dépassant 1 milliard de dollars plus tôt en 2022 et en 2021.

“C’est excitant de voir le jackpot Mega Millions augmenter tout au long des vacances, et maintenant, dans la nouvelle année”, a déclaré Pat McDonald, le directeur de la loterie de l’Ohio qui dirige également les loteries d’État supervisant le jeu Mega Millions.

Mais même s’il peut sembler que les dieux de la loterie offrent aux joueurs des chances répétées de richesses difficiles à comprendre, le crédit pour les gros prix est en fait dû aux mathématiques – et à des cotes plus difficiles.

À l’automne 2017, les responsables de la loterie ont approuvé des changements au Mega Millions qui ont considérablement allongé les chances de un sur 258,9 millions à un sur 302,6 millions. Ils ont apporté des modifications similaires à Powerball en octobre 2015, faisant passer les chances de 1 sur 175,2 millions à 1 sur 292,2 millions.

L’idée était qu’en rendant les jackpots moins courants, les revenus des billets pourraient s’accumuler semaine après semaine, créant des prix géants qui attireraient l’attention et attireraient plus de joueurs qui étaient devenus blasés d’environ 100 ou 200 millions de dollars.

En août 2021, Powerball a également ajouté un troisième tirage hebdomadaire, qui a permis au jackpot de rouler et de croître encore plus rapidement car les gens avaient plus de chances de jouer et de perdre. Mega Millions s’en est tenu aux deux tirages hebdomadaires.

Grâce à ces mouvements, neuf des 10 plus gros prix de loterie ont été gagnés depuis 2017.

Bien sûr, ces gagnants ultra-riches ne sont pas aussi riches qu’il y paraît.

C’est parce que les jackpots annoncés sont destinés aux gagnants qui acceptent de prendre leur argent sur 29 ans dans une rente. Les gagnants choisissent presque toujours l’option en espèces, qui pour le tirage de vendredi serait de 483,5 millions de dollars.

Un tiers ou plus de ces gains iraient vers les taxes fédérales et, dans certains endroits, étatiques.

Pourtant, c’est beaucoup d’argent, et les joueurs de loterie du Riverside Red X, une grande épicerie et un magasin d’alcools à Riverside, dans le Missouri, ont déclaré que cela changerait leur vie pour toujours.

Karol Palmer, de Parkville, a déclaré qu’elle “payerait tout” et prendrait soin de ses trois enfants et sept petits-enfants si elle remportait le prix Mega Millions. La femme de 80 ans a déclaré qu’elle achèterait également une maison au bord d’un lac.

“Je ne pourrais peut-être pas utiliser (la maison du lac) très longtemps, compte tenu de mon âge”, a-t-elle déclaré. “Mais qui sait, je vivrai peut-être jusqu’à 100 ans. Il faut rêver un peu.”

Alvin Brockington, de Kansas City, Kansas, a déclaré que ses priorités seraient de payer ses factures, d’aider tous les membres de sa famille, d’acheter une maison pour sa mère et de voyager. Il a dit qu’il avait une sœur en Californie qu’il n’avait pas vue depuis 30 ans, alors il emmenait toute la famille la voir, ou la faisait voler avec d’autres parents pour lui rendre visite.

“Ensuite, je me mettais à genoux et je demandais à Dieu de me conduire vers les personnes qui ont vraiment besoin d’aide”, a-t-il déclaré. “Ils disent que l’argent est la racine de tout mal, mais c’est vraiment la personne qui a de l’argent, quel genre de personne elle est et ce qu’elle en fait.”

Brockington, un cheminot à la retraite, a déclaré qu’il jouait également à d’autres jeux de loterie. Notant que le jackpot Powerball atteignait également des centaines de millions, il a ri et a dit: «Je prendrais ça. Je prendrais 1 million de dollars sur n’importe quel jeu. Je ne suis pas gourmand. Même cela aiderait beaucoup.

Robert Bowring, 70 ans, de Kansas City, a déclaré qu’après avoir partagé le prix avec sa famille, il trouverait une bonne organisation qui aiderait les personnes qui ont besoin d’aide. Bowring a déclaré que «tout est une question de partage. Si vous avez autant d’argent, vous devez le répartir.

Mega Millions est joué dans 45 États ainsi qu’à Washington, DC et dans les îles Vierges américaines.

___

Stafford a rapporté de Riverside, Missouri.

Scott Mcfetridge et Margaret Stafford, Associated Press