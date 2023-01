Le prix Mega Millions de 785 millions de dollars est le 6e plus important de l’histoire des États-Unis

DES MOINES, Iowa (AP) – Un jackpot Mega Millions estimé à 785 millions de dollars fixé pour mardi soir donnera aux joueurs de loterie une chance de commencer la nouvelle année avec un bang lucratif.

Le gros lot est le sixième plus gros jackpot de l’histoire des États-Unis et a pris une telle ampleur parce que personne n’a égalé les six numéros du jeu pendant plus de deux mois. Il y a eu 22 tirages consécutifs sans grand gagnant, permettant au prix de rouler et de devenir de plus en plus grand.

La sécheresse gagnante du jackpot n’est pas surprenante étant donné les chances misérables d’un sur 302,6 millions de gagner le premier prix.

Le jackpot de 785 millions de dollars est destiné à un gagnant qui choisit d’être payé par le biais d’une rente sur 29 ans. Presque tous les gagnants optent pour un paiement en espèces, qui pour le tirage de mardi soir serait estimé à 395 millions de dollars.

Le jackpot est le plus important depuis que quelqu’un en Californie a remporté un prix Powerball record de 2,04 milliards de dollars le 8 novembre. Il n’y a toujours pas eu de gagnant annoncé pour ce jackpot.

The Associated Press