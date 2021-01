Les milliardaires potentiels ont afflué dans les stations-service et les dépanneurs à travers le pays dans l’espoir de défier les chances astronomiques – pour le dire à la légère – et de gagner le jackpot Mega Millions de 1 milliard de dollars.

Le prix colossal de vendredi est le troisième jackpot de loterie le plus élevé de l’histoire des États-Unis et le deuxième plus grand total de Mega Millions, selon le site Web Mega Millions. Le grand prix du jeu a été remporté pour la dernière fois dans le Wisconsin en septembre.

Le cinquième plus gros jackpot de loterie de l’histoire du pays a été remporté mercredi. Le jackpot Powerball de 731,1 millions de dollars a été remporté dans le Maryland, avec un paiement en espèces uniquement pour cet énorme prix d’une valeur de 546 millions de dollars.

Les numéros gagnants dans le tirage de 865 millions de dollars du Mega Millions de mardi étaient 10, 19, 26, 28, 50 et Mega Ball 16. Le montant forfaitaire en espèces était de 638,8 millions de dollars. Onze billets correspondaient à cinq numéros, selon le site Web Mega Millions, dont une paire de gagnants de 2 millions de dollars en Floride.

Les chances que quelqu’un gagne le Mega Millions sont de 1 sur 302 575 350.

Les statisticiens dans divers reportages ont tenté de résumer les longues chances de gagner le jackpot très convoité de vendredi. Ronald L. Wasserstein, directeur exécutif de l’American Statistical Association, a déclaré à USA TODAY: « Les humains ne sont pas naturellement équipés pour comprendre de si grands nombres. »

Steven Bleiler, professeur de mathématiques et de statistiques à l’Université d’État de Portland, a déclaré à l’Associated Press que les gens devraient imaginer une piscine de 40 pieds de large, 120 pieds de long et 5 pieds de profondeur, remplie de M & Ms, dont un seul est vert. Pour gagner, tout ce qu’un joueur doit faire est de sauter les yeux bandés et de patauger jusqu’à trouver l’unique M&M vert.

Ou peut-être essayez l’exemple de Wasserstein: tenez-vous au coin d’un terrain de football et commencez à déposer des billets en dollars jusqu’à ce que vous en ayez placé 302 575 350: cela occupera environ 585 terrains de football, a-t-il déclaré.

Contributeurs: Ryan W. Miller et Elinor Aspegren, USA TODAY; The Associated Press.