Le prix Margo imparable, insubmersible et décomplexé

“Radio” pourrait être la lamentation d’une mère qui travaille pendant la pandémie, avec des répliques sur l’épuisement et la supplication de rester seule. Mais Van Etten a déclaré que la magie de l’écriture de Price était que n’importe qui pouvait s’y retrouver. “Radio” est “ce que nous ressentons en tant que mamans essayant de trouver notre propre espace”, a-t-elle déclaré. “Mais cela peut être n’importe qui essayant d’avoir un moment, et ce sentiment d’écouter une chanson, c’est tout ce que vous pouvez entendre.”

Van Etten a déclaré que l’habileté de Price à utiliser la langue vernaculaire du country traditionnel – «les doubles sens et les revirements» – pour parler de questions telles que l’écart salarial entre les sexes, offrait un modèle pour d’autres artistes de centre gauche. Surtout en la regardant dans une performance au début de sa carrière sur “Saturday Night Live” en 2016, elle a dit: “J’avais juste l’impression qu’elle était un modèle qui avait vraiment quelque chose à dire.”

“Bien sûr, sa gamme est folle”, a-t-elle ajouté. «Autant que son accouchement – ​​elle peut être aussi douce qu’impertinente. Elle a un avantage dans sa voix que vous n’entendez pas beaucoup dans la musique country en ce moment. (Dans ses mémoires, Price écrit sur la façon dont le doute de soi l’a fait faire la fête toute la nuit avant la représentation de “SNL” ; elle a également reçu un diagnostic d’angine streptococcique des heures auparavant.)

Dernièrement, Price a rendu son écriture plus narrative et moins personnelle. Le single “Lydia”, sur “Strays”, raconte l’histoire d’une femme instable dans une clinique d’avortement. C’est conversationnel et libre, avec Price à la guitare acoustique. Son producteur, Jonathan Wilson, a eu l’idée de juxtaposer sa prise live “avec des cordes vraiment bizarres et atonales”, a-t-il déclaré. Écrit avant le renversement de Roe v. Wade, le morceau de six minutes a été bien accueilli et salué comme prémonitoire.

Price est ravi de toute distinction, bien sûr. Mais là où autrefois elle avait hâte de les atteindre, maintenant elle veut laisser tomber tout ça. “J’essaie d’être vraiment heureuse de tout ce que j’ai accompli”, a-t-elle déclaré.

Cela ne signifie pas qu’elle a levé sa botte du gaz. “J’ai en fait écrit plus de chansons que depuis très longtemps”, a-t-elle noté. Elle marche autour de sa propriété, elle écoute les oiseaux ; l’inspiration frappe. “Je me réveille en me sentant bien tous les jours”, a-t-elle déclaré, ajoutant: “Je ressens juste cette urgence. Je veux créer.