Le prix littéraire supprime le nom de son sponsor après les protestations contre le trafic d’armes avec Israël | Livres

Un important prix littéraire canadien a supprimé le nom de son commanditaire, la Banque Scotia, de son titre après des mois de protestations contre les investissements de la banque dans un fabricant d’armes israélien.

Le prix Giller – anciennement connu sous le nom de prix Scotiabank Giller – conservera la banque comme sponsor principal malgré le changement de marque.

Une filiale de gestion d’actifs de la Banque Scotia détient des actions dans Elbit Systems, qui fournit du matériel militaire Le ministère israélien de la Défense a reçu des fournitures d’artillerie, de munitions et de systèmes de guerre électronique. Un drone développé par cette société, le Hermes 450, aurait été utilisé pour mener des frappes de missiles qui ont tué sept travailleurs humanitaires dans le centre de Gaza en avril dernier.

« La décision de supprimer [Scotiabank’s] « Ce nom a été créé pour mettre l’accent sur ces auteurs exceptionnels et leurs réalisations, et pour donner la parole aux meilleurs conteurs canadiens d’aujourd’hui et de demain », a déclaré Elana Rabinovitch, directrice générale de la Fondation Giller. a déclaré à la Société Radio-Canada.

En novembre 2023, la cérémonie de remise du prix Giller a été interrompue à deux reprises par des manifestations contre Scotiabank et Elbit Systems. Plus de 2 000 écrivains et éditeurs ont alors signé une lettre ouverte demandant l’abandon des poursuites contre les manifestants.

La lauréate du prix 2023, Sarah Bernstein, s’est retirée d’une apparition au Giller Book Club après que les organisateurs lui ont dit que le public posait des questions sur Gaza ou sur les manifestations. pourrait être édité.

Plus de 30 auteurs dont les livres auraient été éligibles au prix Giller 2024 ont retiré leur travail de la compétition, signant une déclaration publiée en juilletLa liste des finalistes pour 2024 a été annoncée la semaine dernière et comprend This Strange Eventful History de Claire Messud et Held d’Anne Michaels, qui ont également été présélectionnés pour le prix Booker.

Au cours de l’année écoulée, 1832 Asset Management, filiale de Scotiabank, a réduit sa participation dans Elbit Systems, bien qu’elle nie que les manifestations aient eu une influence. À la mi-2023, le gestionnaire d’actifs était le troisième actionnaire d’Elbit Systems avec une participation de 5,04 % ; à la mi-août, il est le septième plus granddétenant 1,44 %, selon Bloomberg.

Dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis publié en août, le fonds a déclaré détenir 641 673 actions d’Elbit Systems, évaluées à 113 millions de dollars (86 millions de livres sterling), contre 1 130 200 actions évaluées à 237 millions de dollars (181 millions de livres sterling) en mai. « Scotiabank ne peut pas interférer dans les décisions d’investissement indépendantes de ses gestionnaires de portefeuille, qui sont des fiduciaires tenus de prendre des décisions de bonne foi dans le meilleur intérêt des fonds qu’ils gèrent », a déclaré un porte-parole.