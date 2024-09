Le prix, la mise à jour de conception et la durée de vie de la batterie sont confirmés lors du lancement d’Apple

Mis à jour le 10 septembre avec plus de détails sur le discours d’ouverture.

Les spéculations sont terminées et Apple a annoncé ses produits d’automne dans un long film diffusé le lundi 9 septembre. Alors, lesquelles de ces prédictions étaient exactes et les nouveaux produits valent-ils la peine d’être achetés ?

Apple a désormais plus d’informations sur ce qui arrivera exactement aux nouveaux iPhones lorsqu’ils seront mis en vente le vendredi 20 septembre dans 58 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Inde, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Corée du Sud, la Turquie et les Émirats arabes unis. Vingt-et-un autres pays, dont le Vietnam et Macao, suivront une semaine plus tard, a annoncé Apple, le vendredi 27 septembre.

iPhone 16 Pro en quatre couleurs.

Tout d’abord, Apple indique qu’Apple Intelligence « sera disponible sous forme de mise à jour logicielle gratuite. Le premier ensemble de fonctionnalités d’Apple Intelligence sera disponible en version bêta le mois prochain dans le cadre d’iOS 18.1, d’iPadOS 18.1 et de macOS Sequoia 15.1, et d’autres fonctionnalités seront déployées dans les mois à venir. »

Il faut noter que cela contraste fortement avec l’annonce d’Apple concernant les messages SOS par satellite, lorsqu’elle stipulait que le service serait gratuit pendant deux ans. Cette période a depuis été prolongée, et je pense qu’elle le sera à nouveau, mais Apple n’a pas laissé entendre que ce service deviendrait payant. Je pense qu’Apple considère Apple Intelligence comme un début.

Le contrôle de l’appareil photo, le bouton de capture dont nous parlerons plus loin, a entraîné des changements dans les coques pour iPhone d’Apple. Il n’y a pas de coque FineWoven cette fois-ci, je suppose que c’est parce que le passage à un tout nouveau bouton signifie qu’Apple a décidé de réinventer les coques de fond en comble. Cela ne signifie pas que FineWoven a disparu : Apple a annoncé que « FineWoven Wallet avec MagSafe sera disponible pour 59 $ (US) en noir, mûre, vert foncé et bleu foncé ». Malgré tout, l’absence de ce matériau dans la gamme de coques pour iPhone 16 suggère qu’il ne reviendra peut-être pas. Apple a choisi ses deux modèles de coques les plus populaires, transparentes et en silicone, pour l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Pro.

Il existe également, et personne ne l’avait prévu, un tout nouveau chargeur MagSafe qui « permet une charge sans fil plus rapide jusqu’à 25 W, est certifié Qi2 et est disponible dans une longueur de 1 mètre pour 39 $ (US) ou une longueur de 2 mètres pour 49 $ (US) ».

Autre surprise, dont personne n’avait encore parlé, mais qui pourrait s’avérer très importante. Le Ceramic Shield qui recouvre la face avant de l’iPhone, un matériau plus résistant que le verre, vient d’être amélioré. La dernière génération de Ceramic Shield possède « une formule avancée qui est 50 % plus résistante que la première génération et 2 fois plus résistante que le verre de tout autre smartphone », affirme Apple.

Autre chose : certains utilisateurs d’iPhone 15 Pro ont rencontré des problèmes thermiques dès le début, corrigés plus tard par une mise à jour logicielle. Cette fois-ci, « la conception interne de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Plus a été repensée pour permettre une batterie encore plus grande et une meilleure dissipation de la chaleur, tout en facilitant l’entretien de la batterie. Avec la nouvelle conception interne et la gestion avancée de l’alimentation d’iOS 18, les batteries sont optimisées pour offrir une grande augmentation de l’autonomie de la batterie. »

Revenons aux détails du contrôle de l’appareil photo, qui a en effet débarqué sur les quatre versions de l’iPhone 16. Appuyez dessus pour lancer instantanément l’appareil photo depuis le mode veille, appuyez à nouveau pour prendre une photo. D’autres fonctionnalités sont disponibles, comme une légère pression qui révèle de nouvelles options de menu et qui offrira plus de fonctions plus tard.

Je dirais que c’est le meilleur nouvel ajout à la série iPhone 16, offrant de nouvelles fonctionnalités intéressantes.

L’iPhone 16, comme prévu, dispose désormais du bouton Action au lieu de l’ancien commutateur Muet/Sonnerie.

L’autonomie améliorée de la batterie est également un atout majeur des nouveaux iPhone, qui plaira à tous. Même sans toutes les autres nouvelles fonctionnalités, une meilleure autonomie de la batterie pourrait suffire à convaincre de nombreux utilisateurs de passer à un modèle supérieur.

Comme prévu ci-dessous, le prix de l’iPhone est resté le même dans tous les domaines, ce qui est également une bonne nouvelle par rapport aux augmentations de prix qui avaient été annoncées.

Si les changements de conception les plus visibles de l’iPhone 16 concernent les couleurs, les iPhone 16 Pro et Pro Max sont tous deux plus grands, avec des bordures plus fines autour de l’écran. Les tailles d’écran augmentent à 6,3 pouces et 6,9 pouces, ce qui signifie qu’il est plus impératif que jamais de sentir ces téléphones dans votre main avant de les acheter.

Tous les téléphones ont de meilleurs appareils photo et celui qui se démarque est l’appareil photo ultra large de l’iPhone 16 Pro et Pro Max, qui passe d’une résolution de 12 mégapixels à 48 mégapixels.

Surtout, Apple Intelligence a été aussi essentielle à la présentation que prévu, avec des détails sur ce qui arrivera où et quand. Les premiers produits arriveront plus tard cette année, pour les utilisateurs anglophones américains uniquement, l’anglais britannique, par exemple, arrivera en décembre.

Apple a souligné qu’il s’agissait d’une mise à jour gratuite, et n’a certainement pas précisé qu’elle n’était valable que deux ans, comme il l’a fait pour des services comme la messagerie satellite SOS.

Ce sera l’une des principales raisons pour lesquelles les gens vont passer à un modèle supérieur et les démonstrations d’Apple ont été plutôt convaincantes. Ajoutez à cela de nouvelles couleurs, des appareils photo améliorés, des écrans Pro plus grands et une meilleure autonomie de la batterie et les nouveaux iPhones pourraient être très tentants.

La prochaine série d’iPhone est sur le point d’être dévoilée. Vous trouverez ici le calendrier complet des événements et des détails sur la façon de les regarder. Un nouveau rapport indique que le prix de l’iPhone 16 Pro n’augmentera pas comme d’autres rumeurs l’ont affirmé, et que la durée de vie de la batterie sera améliorée.

Apple iPhone 15 Pro : les prochains modèles auront une meilleure autonomie, semble-t-il.

Le rapport se présente sous la forme d’un message publié sur X par Mark Gurman de Bloomberg qui a déclaré : « Je m’attends à ce que le bouton tactile de l’appareil photo soit présent sur tous les modèles d’iPhone 16 demain. Les bordures plus fines de la gamme Pro sont perceptibles, tout comme les améliorations de l’autonomie de la batterie. Je ne m’attends pas à ce que le prix d’entrée du Pro soit augmenté de 999 $. L’accent sera mis sur l’IA et la puce A18 dans tous les domaines. »

Décortiquons ces détails.

iPhone 16 et iPhone 16 Pro : bouton de capture

Après avoir déjà hésité quant au nouveau bouton conçu pour vous aider à filmer des vidéos et à prendre des photos, affirmant qu’il pourrait n’apparaître que sur l’iPhone 16 Pro et Pro Max, Gurman a maintenant déclaré qu’il pensait qu’il serait sur les quatre modèles d’iPhone cet automne.

J’y crois depuis un certain temps, donc soit nous avons tous les deux raison, soit nous sommes tous les deux à côté de la plaque.

iPhone 16 Pro : conception

Des bordures plus fines autour de l’écran avaient déjà été annoncées, mais Gurman suggère désormais qu’elles seront suffisamment grandes pour être visibles. Étant donné que de nombreuses personnes utilisent leur téléphone avec un étui, cela pourrait donner un effet bord à bord complet.

iPhone 16 Pro : autonomie de la batterie

Connaissez-vous quelqu’un qui ne souhaite pas une meilleure autonomie de la batterie ? Moi non plus. Donc, si la combinaison d’un nouveau processeur, d’un logiciel plus intelligent ou d’une cellule plus grande peut augmenter l’autonomie de la batterie, c’est une excellente nouvelle.

iPhone 16 Pro : prix

Des rapports aussi récents que la semaine dernière indiquaient que le prix des nouveaux téléphones augmenterait, peut-être de 100 $ dans tous les cas. Gurman n’a pas commenté l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, il pourrait donc y avoir une augmentation, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Si les prix des Pro et Pro Max sont identiques cette année pour durer, je pense que les modèles classiques le seront également.

iPhone 16 et iPhone 16 Pro : les informations d’Apple

Je suis tout à fait d’accord avec le fait que l’intelligence artificielle d’Apple et le processeur A18 qui l’alimente seront au centre de la conférence. Même si les nouvelles fonctionnalités arriveront plus tard dans l’année, le fait qu’elles soient en route suffira à Apple pour les défendre dès maintenant. Et ils le feront de manière suffisamment convaincante pour déclencher un super-cycle, je crois.

Plus que quelques heures avant que nous sachions tout.

