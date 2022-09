Le prix iQOO Z6 Lite en Inde fuit

La sous-marque vivo iQOO a déjà annoncé que le Z6 Lite allait devenir officiel pour le marché indien le 14 septembre, et aujourd’hui une nouvelle rumeur parle de son prix.

Selon ces informations non encore vérifiées, l’iQOO Z6 Lite commencera à 13 499 INR. Ce montant d’argent vous rapportera prétendument la version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Si vous voulez le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, cela vous coûtera apparemment 14 999 INR.

Le téléphone sera disponible via Amazon. Selon des teasers, des fuites et des rumeurs passés, l’iQOO Z6 Lite dispose d’un écran tactile LCD FHD + IPS de 6,58 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, le nouveau chipset Snapdragon 4 Gen 1 à la barre, un écran principal de 50 MP caméra arrière, un vivaneau selfie de 8 MP et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 18 W.

Chose intéressante, l’iQOO Z6 Lite sera livré sans chargeur dans la boîte. Il possède cependant une prise casque 3,5 mm, située sur la face inférieure. Le combiné aura une épaisseur de 8,25 mm et son bouton d’alimentation servira également de capteur d’empreintes digitales.

La source