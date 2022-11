Le prix indien d’Amazfit Band 7 révélé, les ventes commencent le 8 novembre

Amazfit a lancé la smartwatch GTR 4 en Inde le mois dernier, et la semaine prochaine, le 8 novembre, la société introduira la Band 7 dans le pays asiatique. Il sera vendu via Amazon.in et le site Web indien officiel d’Amazfit à partir de la même date.

L’Amazfit Band 7 est au prix de 3 499 INR (42 $ / 43 €), mais il sera disponible pour 2 999 INR (36 $ / 37 €) le 8 novembre dans le cadre de l’offre du jour de lancement. Il sera disponible en deux couleurs – Classic Black et Elegant Beige. Le modèle Pink ne sera pas disponible au lancement même s’il est inclus dans le matériel promotionnel. Cela dit, vous aurez la possibilité de personnaliser le bracelet intelligent avec quatre couleurs de bracelet : rose, orange, bleu et vert.

L’Amazfit Band 7 fonctionne sous Zepp OS et arbore un écran tactile AMOLED couleur de 1,47″ avec une résolution de 368 x 198 pixels. L’écran est recouvert de verre trempé et possède un revêtement anti-empreintes digitales.

Le Band 7 prend en charge l’affichage permanent et plus de 50 cadrans de montre. Il dispose également de huit cadrans de montre personnalisables et les utilisateurs peuvent créer le leur en téléchargeant des photos à partir des appareils connectés.

Le Band 7 est livré avec les nombreuses fonctionnalités habituelles de santé et de remise en forme, notamment la surveillance de la fréquence cardiaque, la mesure du niveau d’oxygène dans le sang, le suivi du sommeil et la mesure du stress. Il prend également en charge le suivi du cycle menstruel pour les femmes.

De plus, l’Amazfit Band 7 prend en charge 120 modes sportifs, avec une reconnaissance intelligente pour la marche, la course, les machines elliptiques et les rameurs.

Le reste des points forts de l’Amazfit Band 7 comprend une résistance à l’eau 5ATM, Alexa intégrée et Bluetooth 5.2 BLE. Le Band 7 n’a pas de GPS intégré, il s’appuie donc sur le système de navigation du smartphone connecté pour le suivi de l’itinéraire.

L’Amazfit Band 7 est compatible avec les appareils Android (7.0 et supérieur) et iOS (12.0 et supérieur) et contient une batterie de 232 mAh annoncée pour avoir une autonomie de 18 jours dans un scénario d’utilisation typique et de 12 jours dans un scénario d’utilisation intensive. Une fois la batterie complètement déchargée, Amazfit indique qu’une charge complète avec le chargeur fourni prendra environ deux heures.