Le prix HBO Max tombe à 1,99 $ par mois pour le Black Friday

Avez-vous prévu de binging House of the Dragon, ou un autre incontournable de HBO tel que The White Lotus, Euphoria ou Succession? C’est maintenant le moment idéal, car les nouveaux abonnés et les anciens abonnés peuvent s’inscrire à HBO Max pour seulement 1,99 $ par mois pendant trois mois.

Cette économie est disponible sur le plan financé par la publicité, qui coûte généralement 9,99 $ par mois, ce qui signifie que vous économisez 80 % par mois. Passé les trois mois, l’abonnement reviendra au prix standard.

Cette offre n’est disponible que jusqu’au Cyber ​​Monday, soit le 28 novembre 2022. Malheureusement, aucune offre équivalente n’est disponible sur le plan sans publicité, qui coûte 14,99 $ par mois.

Bénéficiez de 80 % de réduction sur le forfait financé par la publicité HBO MAX

Vous pouvez vous inscrire sur le site Web de HBO Max, mais l’offre est également disponible si vous vous inscrivez à la plate-forme via l’Apple Store ou Google Play, ainsi que les appareils Amazon et Roku.

HBO Max comprend des films sortis cette année tels que Don’t Worry Darling, ainsi que des classiques comme la série Harry Potter et les films Le Seigneur des Anneaux. Vous pourrez également diffuser la série télévisée The Last of Us lors de sa sortie en janvier.

En plus des publicités, le plan à bas prix de HBO Max a une résolution plafonnée à 1080p et n’inclut pas les téléchargements pour une visualisation hors ligne.

HBO Max n’est pas disponible au Royaume-Uni, mais la plupart du contenu présenté ici est syndiqué sur le service de streaming flexible de Sky, Now. Cette plate-forme propose également une économie Black Friday, bien qu’elle ne soit pas aussi généreuse que celle de HBO Max.

À l’heure actuelle, vous pouvez profiter de deux mois pour le prix d’un pour les abonnements Divertissement, Cinéma et Sport. Les deux premiers coûtent 9,99 £ par mois, tandis que le troisième coûte 33,99 £ par mois – avec accès au contenu de 11 chaînes Sky Sports différentes.

HBO et Now ne sont pas les seules plateformes de streaming avec des économies sur le Black Friday – vous pouvez également bénéficier de 50 % de réduction sur Paramount+.