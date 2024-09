Le prix Giller supprime le nom de la Banque Scotia de son titre après les protestations contre Israël

« Plus que jamais, nous voulons nous assurer que le prix reste fidèle à sa vocation : célébrer le meilleur de la fiction canadienne et donner la parole aux meilleurs conteurs du pays », a déclaré Rabinovitch dans un courriel. « Pour nous, cela signifie que nous devons nous assurer que l’accent reste uniquement mis sur le prix et sur l’art lui-même. »

La longue liste de cette année comprend les auteurs de Colombie-Britannique Anne Fleming pour son roman « Curiosities » et Loghan Paylor pour son roman « The Cure for Drowning », qui traitent tous deux de questions de genre et de sexualité à une époque où ces conversations étaient beaucoup moins courantes.

Les thèmes de genre occupent une place importante dans la longue liste, et seulement deux des 12 finalistes sont des hommes.

Il s’agit d’Éric Chacour, de Montréal, pour son roman « Ce que je sais de toi », traduit de l’original français, et de Conor Kerr, d’Edmonton, pour son roman « Prairie Edge ».

Sont également en lice la poétesse torontoise Anne Michaels pour son roman « Held », la Torontoise Deepa Rajagopalan pour son recueil de nouvelles « Peacocks of Instagram », la Vancouveroise Caroline Adderson pour son recueil de nouvelles « A Way to Be Happy » et la Colombie-Britannique Shashi Bhat pour son recueil « Death by a Thousand Cuts ».

La liste est complétée par Corinna Chong de Kelowna, en Colombie-Britannique, pour son roman « Bad Land », Claire Messud du Massachusetts pour le roman « This Strange Eventful History », Jane Urquhart d’Ontario pour son roman « In Winter I Get Up at Night » et Katherena Vermette de Winnipeg pour son roman « Real Ones ».