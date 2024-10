Le Prix Giller dévoile la liste restreinte de 2024, comprenant des livres d’Anne Michaels et Deepa Rajagopalan

Ouvrez cette photo dans la galerie : Dans le sens des aiguilles d’une montre, en partant du haut à gauche : Anne Michaels, Conor Kerr, Eric Chacour, Anne Fleming et Deepa Rajagopalan. Les cinq écrivains ont été nommés finalistes pour le prix Giller de cette année.Fourni

La poète et romancière torontoise Anne Michaels est sur une lancée. Sa saga sur quatre générations Détenu a atterri sur la liste restreinte du Giller Prize, doté de 100 000 $, un mois après que le roman ait été nommé finaliste du prestigieux Booker Prize basé à Londres.

Les autres finalistes en lice pour le Giller, le prix littéraire le plus fastueux du Canada, sont Anne Fleming, de la Colombie-Britannique, pour son roman Curiosités; Éric Chacour de Montréal, pour son roman Ce que je sais de toi; Conor Kerr d’Edmonton, pour son roman Bordure des Prairies; et Deepa Rajagopalan, de Toronto, pour son recueil de nouvelles Paons d’Instagram.

Les deux Kerr Bordure des Prairies et celui de Chacour Ce que je sais de toi sont également en lice pour le prix Atwood Gibson Writers’ Trust Fiction de 60 000 $.

Michaels a déjà été présélectionné par Giller à deux reprises, en 1996 pour Pièces fugitives et en 2009 pour La voûte d’hiver. Les quatre autres prétendants sont de nouveaux noms parmi les cinq derniers.

Un autre nouveau nom est le titre du prix lui-même. Créé en 1994 par l’homme d’affaires torontois Jack Rabinovitch, ce prix était connu depuis 2005 sous le nom de Prix Banque Scotia Giller. La banque canadienne reste le sponsor principal, mais son nom a été retiré du prix il y a un mois.

Le changement de marque faisait suite à un tourbillon de controverses qui a secoué le Giller pour la première fois lors de la cérémonie télévisée de l’année dernière, qui a été brièvement interrompue par des manifestants anti-israéliens qui ont sauté sur scène en brandissant des pancartes indiquant « Génocide financé par la Banque Scotia ». Les militants ont contesté la participation d’une filiale de la Banque de Nouvelle-Écosse dans le fabricant d’armes israélien Elbit Systems.

Depuis lors, 37 auteurs ont signé une lettre disant qu’ils avaient demandé à leurs éditeurs de ne pas soumettre leurs livres éligibles cette année pour protester contre le parrainage de la Banque Scotia. Les précédents lauréats David Bergen, Omar El Akkad et la lauréate de l’année dernière, Sarah Bernstein, ont fait savoir qu’ils refuseraient de participer à toute programmation ou promotion de Giller.

Dans une déclaration au Globe and Mail, la directrice générale du prix, Elana Rabinovitch, a déclaré que même si la Fondation Giller « respecte le droit des auteurs à s’exprimer et à s’engager sur des questions sociales », la fondation « resterait concentrée sur la célébration et la promotion du prix ». l’excellence des écrivains canadiens et du secteur de l’édition qui soutient le travail de ces auteurs.

Cet été, la romancière indienne Megha Majumdar et l’auteur éthiopien-américain Dinaw Mengestu se sont retirés du jury de cinq personnes pour le Giller de cette année en raison de sa décision de rester à la Banque Scotia.

Les trois autres membres du jury, tous canadiens, sont l’auteur Kevin Chong, la chanteuse Molly Johnson et le président du jury, l’auteur-diffuseur Noah Richler. Ils ont cité celui de Michaels Détenuqui commence avec un homme blessé sur un champ de bataille de la Première Guerre mondiale, comme un roman qui flotte – « une association séduisante de souvenirs, de projections et d’instances hantées… »

Chacour Ce que je sais de toiune histoire d’amour qui se déroule entre l’Égypte et Montréal, était considérée comme « calme » et « touchante ». Le jury a trouvé les 14 histoires sur les Indiens de la diaspora dans le livre de Rajagopalan Paons d’Instagram être « complètement captivant, souvent hilarant ».

Kerr Bordure des Prairiesun jeu contemporain mettant en vedette deux cousins ​​métis jouant au cribbage, est un « récit de crime propulsif construit autour d’erreurs successives et cumulées et une œuvre d’art littéraire ». Enfin, le jury a cité le roman de Fleming Curiositésimpliquant une série de manuscrits du XVIIe siècle et un historien amateur, comme une « histoire captivante d’espoir, de changement et d’appartenance ».

Le gagnant du prix Giller sera annoncé le 18 novembre.